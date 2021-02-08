أعلنت شركات الطيران الأميركية عن قوائمها المالية للعام 2020، في أسوأ عام في تاريخها، حيث خسرت مجتمعة 32 مليار دولار باستثناء البنود الخاصة. ومع ذلك، فقد انتهى عام 2020 في بحر من النقد.

أكبر 4 شركات طيران أميركية -"أميركان" و"دلتا" و"يونايتد إيرلاينز"، و"ساوث ويست" كان لديها 31.5 مليار دولار نقداً في ميزانياتها العمومية في نهاية عام 2020، ارتفاعاً من 13 مليار دولار قبل عام.

بات حديث المديرين التنفيذيين في شركات الطيران حول أوضاعهم المالية مرتبطا بكمية النقد، وخطوط الائتمان غير المستغلة، حيث يمكن لشركات الطيران الوصول إلى ما يقرب من 65 مليار دولار من التمويلات. وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت".

قال كبير محللي الائتمان لقطاع الطيران في ستاندرد آند بورز، فيليب باغالي: "السيولة عند مستويات قياسية". "هذا جيد، وهي إحدى النقاط القوية القليلة التي يمتلكونها في هذه المرحلة".

تلقت شركات الطيران مساعدة مالية كبيرة من الحكومة الفيدرالية، ولكن معظم هذه الأموال كانت مطلوبة لإنفاقها على الموظفين في كشوف المرتبات مؤقتاً.

باعت شركات الطيران السندات، واقترضت الأموال، ورهنت طائراتها، وبرامج المسافر الدائم وغيرها من الأصول، فضلاً عن مبيعات الأسهم الإضافية، وهي خطوة غير عادية بالنسبة لصناعة في هذا الموقف.

أضاف الاقتراض حوالي 40 مليار دولار من الديون طويلة الأجل إلى الميزانيات العمومية لشركات الطيران في البلاد.

وقال باغالي "أعتقد أن الشعور العام هو أنهم أصيبوا لكنهم سينجحون". وأضاف أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ساعدت شركات الطيران، حيث أبدى المستثمرون والبنوك التي تبحث عن عوائد استعدادها لإقراض شركات الطيران. جميع شركات النقل باستثناء ساوث ويست لديها تصنيفات ائتمانية لسندات غير المرغوب فيها.

خفض كبير في التكاليف

قامت الشركات بإجراء تخفيضات كبيرة في التكاليف، حتى بمساعدة الحكومة التي منعتهم من إجراء تخفيضات دائمة وغير طوعية في الوظائف.

استخدمت شركات الطيران عمليات الاستحواذ والتقاعد المبكر لخفض حوالي 16% من الموظفين لديها في بداية عام 2021.

في الأسابيع الأخيرة، أرسلت شركتا "أميركان"، و"يونايتد" إخطارات تسريح العمال إلى 27000 موظف، قائلة إنه يمكن إجازتهم مرة أخرى ما لم يكن هناك جولة ثالثة من المساعدة الحكومية قبل 1 أبريل.

أبطأت التخفيضات في التكاليف معدل حرق شركات الطيران للنقد بنحو النصف بين الربع الثاني إلى الربع الرابع من العام الماضي، حتى مع بقاء السفر الجوي والإيرادات جزءاً بسيطاً مما كان عليه قبل الوباء.

ولكن حتى مع تقليص وتيرة حرق الأموال، فإن شركات الطيران الأربع مجتمعة تضخ 115 مليون دولار يومياً على مدار الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2020. ويتوقعون الاستمرار في حرق الأموال، وإن كان بوتيرة أبطأ، في النصف الأول من عام 2021.

بناء احتياطي نقدي كبير هو الطريقة الوحيدة المؤكدة لتجاوز هذه الأزمة المالية غير المسبوقة، كما يقول التنفيذيون في شركة الطيران.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أميركان" دوغ باركر، "لا يزال أمام صناعتنا طريق طويل للانتعاش في المستقبل". وقال إن تراكم السيولة، إلى جانب خفض التكاليف، "يمنحنا الثقة بأننا في وضع جيد للعام المقبل وعلى المدى الطويل".

بخلاف ساوث ويست، التي سجلت أول خسارة سنوية لها منذ عام 1973، تعاني جميع شركات الطيران الرئيسية الأخرى من إفلاس واحد على الأقل في تاريخها.

قال باركر، "لدي عشرة أشهر متتالية من البيانات تقول إن الناس مستعدون للسفر في غضون ستة أشهر، حيث يكررون نفس القول باستمرار". "ما أؤمن به هو أنه بمجرد أن يشعر الناس بالراحة، فسوف يعودون بسرعة نسبياً. هناك طلب مكبوت كبير للسفر.