قال المصرفيون الذين يلبون احتياجات مشتري طائرات رجال الأعمال، إن الانتعاش في سوق الطائرات الفاخرة يكتسب زخماً مع تحول المزيد من العملاء الأثرياء إلى الطيران الخاص بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح مسؤولون تنفيذيون من كريديه سويس، وبي إن بي باريبا، وغيرهما من المقرضين أن الزيادة في الطلب على الطائرات المستعملة في النصف الثاني من عام 2020 ستنتقل إلى هذا العام، بدعم جزئي من المشترين لأول مرة.

ومن المحتمل حدوث مكاسب جديدة في وقت لاحق من هذا العام حيث تحفز جهود التطعيم الطلب من الشركات، مما يعزز توقعات صناعة كانت تستعد للأسوأ قبل أقل من عام. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

طائرات صغيرة

وقال رئيس قسم الطيران لوحدة تمويل المعدات في سوسيتيه جنرال، فيرنر سلافيك، في مؤتمر افتراضي لشركة جت إنفستور الأسبوع الماضي: "بالنظر إلى الوراء، كان لدينا عام جيد جداً وأفضل بكثير مما كان متوقعاً. لقد رأينا، خاصة في سوق الطائرات الصغيرة، طلباً قوياً للغاية".

وقللت قيود السفر من الحاجة إلى طائرات أكبر يمكنها عبور المحيطات. في غضون ذلك، قال المصرفيون إن زيادة في عدد المشترين لأول مرة غامروا بملكية الطائرات الخاصة في الطرف الأدنى من السوق، وهو المكان الذي يبدأون منه عادة.

تؤدي الرحلات الترفيهية إلى زيادة الطلب في ظل الوباء، حيث يختار المزيد من المسافرين الأثرياء في العالم الرحلات الجوية الخاصة بدلاً من المقاعد المتميزة على متن الطائرات الكبيرة.

وقالت كبيرة مستشاري الائتمان لقطاع تمويل الطائرات واليخوت في بنك بي إن بي باريبا، ماري لوري جاسير: "لقد أظهرت الأزمة بوضوح قيمة قطاع طائرات رجال الأعمال مقارنة بالطيران التجاري".

سوق المستعمل

ارتفعت صفقات الطائرات المستعملة بشكل طفيف في عام 2020 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2598 صفقة، وفقاً لتقرير Jetnet iQ.

أدت شهية المشترين للطائرات التي تم بناؤها قبل عقد أو أقل إلى تقليص إمدادات ما يسمى "الطائرات الصغيرة". وهذا يبشر بالخير للمصنعين بمجرد أن يتبدد تأثير الفيروس وتبدأ الشركات في تجديد أساطيلها. ساعدت تخفيضات الإنتاج العام الماضي من قبل شركات مثل بومباردييه إنك وسيسنا التابعة لشركة تيكسترون في تعزيز قيم الطائرات.

سلمت تكسترون 132 طائرة العام الماضي انخفاضا من 206 في العام السابق. شحنت شركة جنرال دايناميكس 127 طائرة من طراز جلف ستريم، أي أقل بـ 20 طائرة عن عام 2019. وتراجعت عمليات رحلات طائرات رجال الأعمال الأميركية بنسبة 23% العام الماضي.

ومع ذلك، كان هذا الانخفاض التشغيلي أقل بكثير من انخفاض 74% في أبريل، مما يعكس الانتعاش في وقت لاحق من العام.

وقالت ريبيكا جونسون، رئيسة عمليات السمسرة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن JetHQ-وسيط بيع الطائرات- لديها الكثير من المشترين لأول مرة.