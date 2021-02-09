بعد الصعود في التداولات الصباحية اليوم الثلاثاء بأكثر من 0.5%، عاودت أسعار النفط التراجع، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات إلى 60.46 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 22 سنتا إلى 57.75 دولار للبرميل.

يأتي ذلك بعد ارتفاعها في بداية تعاملات اليوم مسجلة أعلى مستوى في 13 شهرا، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ عام خلال جلسة تداولات أمس.

وصعدت العقود المستقبلية لخام برنت في بورصة لندن ببداية التداولات فوق 61 دولارا للبرميل لترتفع 0.53%، بعد أن ارتفعت 9% خلال الجلسات السبعة الماضية، وسط انتعاش الطلب على النفط بعدما الضرر اللذي لحق به بسبب وباء كورونا. وكانت راتفاع العقود الآجلة للخام الأميركي، أكبر، إذ حقق نموا بنسبة 0.72% ليصل إلى 58.39 دولار للبرميل.

وأمس، صعدت العقود الآجلة للنفط 2% إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام، وسجل الخامان القياسيان كلاهما أعلى مستوياتهما منذ يناير كانون الثاني 2020 .

وقفز برنت والخام الأميريكي أكثر من 60% منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني بدعم من تفاؤل بشأن توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا وأيضا تخفيضات في الإنتاج من أعضاء مجموعة أوبك+.

وتعهدت السعودية بإجراء تخفيضات إضافية في الإمدادات في فبراير شباط ومارس آذار في أعقاب تخفيضات من أعضاء آخرين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها.

ويراقب المستثمرون حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن يتم إقرارها هذا الشهر.

وتلقى أسعار النفط دعما أيضا من تضاؤل الآمال في عودة صادرات النفط الإيرانية إلى السوق قريبا بعد أن قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران لمجرد أن تعيدها إلى طاولة التفاوض.