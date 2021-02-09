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ازدهار الطلب على السلع الأساسية.. أعلى مستوى للأسعار في 6 سنوات

قمح مصر اقتصاد
تشهد أسعار السلع الأساسية ارتفاعات قياسية منذ مارس الماضي
اقتصاد

ازدهار الطلب على السلع الأساسية.. أعلى مستوى للأسعار في 6 سنوات

وسط آمال باقتراب موعد انتهاء جائحة كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي- السيد محمد

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تنعكس الآمال المتعلقة باقتراب موعد انتهاء جائحة كورونا على أسعار السلع الأساسية التي تشهد طلبا مرتفعا عليها خلال الفترة الماضية ما يزيد من الضغوط على سلاسل التوريد المنهكة بالأساس بفعل تبعات الجائحة ويدفع أسعار السلع لمستويات قياسية جديدة.

ويشير تقرير لوكالة بلومبرغ إلى أن توقعات بعودة قوية للطلب بعد انقضاء الجائحة دفع أسعار السلع الأساسية نحو أعلى مستوياتها في نحو 6 سنوات مع إمكانية تواصل الاتجاه الصعودي خلال الفترة المقبلة ما يجعلها أحد الخيارات الجيدة للمستثمرين الباحثين عن تحقيق عوائد جيدة.

وقال رئيس صندوق RCMA Capital، دوغ كينغ، للوكالة: "هناك قدر كبير من الطلب المكبوت. يمكنك أن ترى ارتفاعات كبيرة عبر كافة قطاعات السوق من السفر إلى الاستهلاك".

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وتشهد أسعار السلع الأساسية ارتفاعات قياسية منذ مارس الماضي من فول الصويا إلى النحاس وخام الحديد، في وقت قالت فيه مؤسسات استثمارية كبرى على غرار Goldman Sachs وBank of America إنها تمثل فرصة جيدة للمستثمرين مع توقعات باستمرار الاتجاه الصعودي خلال الفترة المقبلة.

ويقول دويت أندرسون، مؤسس شركة Ospraie لإدارة الأصول، إن العوائد على الاستثمار في السلع الأساسية قد تتراوح ما بين 100% إلى 300% خلال 18-36 شهرا المقبلة.

وقال أندرسون للوكالة: "خلافا لما حدث في 2009 إبان الأزمة المالية العالمية ومع تحفيز نقدي ومالي بالدرجة القصوى فإن السلع الأولية ينتظر أن تحقق أفضل الدورات الاستثمارية على الإطلاق خلال الفترة المقبلة".

ويقول المحللون للوكالة أيضا أن أسعار العملات ستلعب دورا رئيسيا في ازدهار الطلب على السلع الأساسية في زمن الجائحة، مع توقعات أن تتسبب قوة أسواق السلع في ازدهار عملات الأسواق الناشئة وتراجع الدولار على الطرف الأخر من المعادلة والذي يقوض ارتفاعه جاذبية الأصول المقومة به.

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