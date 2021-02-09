أعلنت شركة غلاكسو سميثكلاين، المدرجة في البورصة المصرية، أن المساهم الرئيسي فيها غلاكسو غروب "جي.إس.كيه"، اعتذر عن التفاوض مع شركتي أكديما مصر وراميدا، بشأن بيع حصته البالغة 91.2% في غلاكسو سميثكلاين مصر.

وقررت مجموعة غلاكسو غروب، تركيز جهودها ومواردها في مناقشة الصفقة المحتملة مع شركة أدوية الحكمة.

ويعود هذا القرار إلى هيكل الصفقة المحتملة وما تتطلبه من إجراءات الفحص النافي للجهالة والمفاوضات من جهد ووقت كبير.

وتشمل الصفقة بيع استثمارات أخرى متعلقة بصحة عناية المستهلك وتجارة الأدوية في مصر بالإضافة إلى أنشطة لا تدخل ضمن نشاط غلاكسو سميثكلاين وأنشطة الأدوية في تونس.

ومؤخراً قالت شركة أدوية الحكمة، إنها تخطط لشراء حصة غلاكسو سميث كلاين "جي.إس.كيه" في أصول منها أعمال الأدوية والتسويق الاستهلاكي والتصنيع في مصر وأنشطة العقاقير في تونس.

وأوضحت الشركة البريطانية، الموردة للعديد من العقاقير النوعية مثل مواد التخدير والمسكنات والمهدئات ومضادات العدوى، أن إجراء مزيد من المحادثات مع جي.إس.كيه سيتوقف على نتيجة الفحص الفني، نقلاً عن رويترز.

وغلاكسو سميث كلاين هي شركة أدوية بريطانية عالمية، تقوم بالأبحاث البيولوجية وإنتاج اللقاحات والأدوية الصحية الاستهلاكية، وتعتبر رابع أكبر شركة أدوية استهلاكية في العالم حسب إحصاء عام 2009.

وكانت شركة غلاكسو سميث كلاين المدرجة في البورصة المصرية، قد نفت مطلع ديسمبر الماضي، تقارير عن عروض للاستحواذ على شركة أمون للصناعات الدوائية "التابعة لها.