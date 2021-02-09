تزداد ثقة مؤسس شركة هواوي تكنولوجيز الملياردير، رين تشينجفي، بشكل متزايد في تجاوز العقوبات الأميركية، وتعهد بأن أكبر شركة تكنولوجية في الصين ستواصل صنع الهواتف الذكية أثناء التعامل مع إدارة بايدن.

يعلق رين آماله على الرئيس الأميركي الجديد الذي يتبنى سياسة أكثر ملاءمة تجاه عملاق الشبكات من سلفه دونالد ترمب، الذي دمر قسم الهواتف الذكية في هواوي من خلال تقييد وصوله إلى صناعة الرقائق والبرمجيات والدوائر الكهربائية أميركية الصنع.

يوم الثلاثاء، حث مؤسس هواوي، الرئيس الأميركي بايدن على السماح للشركة مرة أخرى بشراء المعدات الأميركية التي تحتاجها لصنع أجهزتها ومعدات الجيل الخامس، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال رين للصحافيين أثناء جولة في مدينة تاييوان في مقاطعة شانشي الشمالية "نأمل أن يكون للإدارة الأميركية الجديدة سياسة منفتحة لصالح الشركات الأميركية والتنمية الاقتصادية للولايات المتحدة". وقال "ما زلنا نأمل أن نتمكن من شراء كميات كبيرة من المواد والمكونات والمعدات الأميركية حتى نتمكن جميعاً من الاستفادة من نمو الصين".

وجدت هواوي في عام 2019 نفسها في قلب التوترات الأميركية الصينية بعد أن وصفها البيت الأبيض بأنها تهديد للأمن القومي وفرضت سلسلة من القيود التجارية.

أدت هذه القيود إلى تقليص نموها وأجبرت الشركة على بيع ذراع أجهزة أونر Honor ذات الجودة المنخفضة العام الماضي، مما أدى إلى عرقلة أعمال الهواتف الذكية التي تفوقت لفترة وجيزة على شركة أبل. على الرغم من ذلك، نمت مبيعات هواوي وصافي الأرباح العام الماضي، قال رن يوم الثلاثاء دون الخوض في التفاصيل.

من غير الواضح إلى أي مدى سيغير بايدن نهج واشنطن تجاه هواوي. وقالت جينا ريموندو، مرشحة بايدن لوزيرة التجارة، خلال عملية تثبيت عضويتها في مجلس الشيوخ، إنها لا تعرف أي سبب يمنع استمرار القيود في عهد ترمب.

في عهد ترمب، أحرزت الولايات المتحدة تقدماً في الضغط على الحلفاء للابتعاد عن معدات هواوي لشبكات الهاتف المحمول للجيل الخامس.

بشكل منفصل، تسعى الولايات المتحدة إلى تسليم مسؤول تنفيذي رفيع المستوى لشركة هواوي من كندا بسبب مزاعم بانتهاك العقوبات.

لتخفيف التأثير، بدأت هواوي في تحويل تركيزها إلى الشركات ذات الصلة بالمؤسسات.