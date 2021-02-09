استأجرت قطر شركات هندسية لتوسيع طاقتها الإنتاجية المخطط لها بقيمة 29 مليار دولار لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، في محاولة لترسيخ مكانتها كأكبر مورد للوقود في العالم.

قال وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد الكعبي في حفل توقيع في الدوحة يوم الاثنين، إن شركة قطر للبترول التي تديرها الدولة اختارت شركة تشيودا اليابانية وشركة تيكنيب TechnipFMC ومقرها لندن للقيام بأعمال بناء تبلغ قيمتها حوالي 13 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضح أن قطر للبترول ستوقع اتفاقية لبناء صهاريج تخزين في غضون الأسبوعين المقبلين فضلاً عن توقيع جميع الصفقات الأخرى المتعلقة بالمشروع تقريباً بحلول نهاية العام.

التوسعة هي أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال قيد التطوير في العالم وسوف ترفع الإنتاج السنوي لدولة قطر إلى 110 ملايين طن سنوياً من 77 مليون طن. الغاز الطبيعي المسال هو شكل من أشكال الغاز الطبيعي فائق التبريد الذي يمكن شحنه إلى جميع أنحاء العالم دون الحاجة إلى خطوط أنابيب مكلفة.

وقال مدير الأبحاث في استشاري وود Mackenzie Ltd، جايلز فرير "مع سعر التعادل على المدى الطويل عند حوالي 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، يقع مشروع حقل الشمال الشرقي في قطر "في أسفل منحنى تكلفة الغاز الطبيعي المسال العالمي، جنباً إلى جنب مع مشاريع القطب الشمالي الروسية.

تم تداول العقود الآجلة المعيارية للغاز الطبيعي المسال لتسليم مارس في آسيا عند حوالي 8.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الاثنين.

وقال الكعبي إن قطر تجري محادثات مع إكسون موبيل كورب وشيفرون وكونوكو فيليبس وشركات طاقة أخرى كشركاء محتملين في مشروع مشترك لشراء حصة 30% في مشروع التوسعة، حيث سيتم طرح مناقصة الأسبوع المقبل لاختيار شريكاً بحلول نهاية العام أو تختار تطوير المشروع بمفرده.

وقال إن كل من المساهمين سيكون مسؤولاً عن تمويل حصته من الاستثمار. وقال إن العديد من المشترين الآسيويين للغاز الطبيعي المسال حريصون أيضاً على الاستثمار في المشروع، وتقوم قطر للبترول بتقييم هذه العروض أيضاً.

من جانبه قال بنك كريدي سويس في مذكرة عبر البريد الإلكتروني إن الشركات التي ساعدت في بناء وتمويل مشاريع الغاز الطبيعي المسال السابقة في قطر لديها فرصة أفضل للانضمام إلى التوسع. استثمرت إكسون موبيل في جميع خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال السابقة في قطر باستثناء اثنين. وقد استثمرت أيضاً توتال، وكونكو فيليبس، وشل.