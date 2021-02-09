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إيلون ماسك يقرر طرح هذه الشركة للاكتتاب العام.. لكن بشرط!

ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

إيلون ماسك يقرر طرح هذه الشركة للاكتتاب العام.. لكن بشرط!

ماسك: شركات الأقمار الصناعية جميعها تتعرض للإفلاس ونأمل أن نتجاوز ذلك

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دبي - العربية.نت

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قال أغنى شخص في العالم، الملياردير إيلون ماسك، إن شركة ستارلينك Starlink سيتم إدراجها للاكتتاب العام بمجرد توقع التدفق النقدي لخدمة الإنترنت الفضائية "بشكل جيد إلى حد معقول، مما يمنح المستثمرين فرصة لامتلاك جزء واعد من شركة سبيس إكس SpaceX الخاصة به.

كان ماسك يرد على سؤال على تويتر، حيث سأل أحد المستخدمين: "هل سيتم طرح ستارلينك للاكتتاب العام قريباً؟.

قبل هذا السؤال، كان ماسك يرد على المنشورات المتعلقة بتكلفة الخدمة التي تقدمها ستارلينك. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تقوم شركة Space Exploration Technologies بإطلاق الأقمار الصناعية على صواريخها فالكون 9 ولديها الآن حوالي 1000 قمر صناعي في المدار لإرسال الإنترنت إلى عملاء ستارلينك على الأرض.

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كتب ماسك في تغريدة أخرى: "إن سبيس إكس بحاجة إلى المرور عبر هوة عميقة في التدفق النقدي السلبي خلال العام المقبل أو نحو ذلك لجعل ستارلينك قابلة للاستمرار مالياً، مشيراً إلى أن كل شركات الأقمار الصناعية تعرضت للإفلاس ونأمل أن نكون أول من يتجاوز ذلك".

قال رئيس العمليات في سبيس إكس، جوين شوتويل، العام الماضي، إن ستارلينك هو العمل الذي من المحتمل أن تطرحه الشركة للجمهور.

حققت شركة تسلا مكاسب لا تصدق في سوق الأسهم، حيث ارتفعت بنسبة 743% في عام 2020، كما صعدت بنسبة 22% أخرى خلال هذا العام.

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