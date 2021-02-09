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بعد استثمار تسلا 1.5 مليار دولار في بيتكوين.. ماذا يمكن أن يحدث؟

بيتكوين
تسلا تبدأ قبول العملة المشفرة في عمليات الدفع
بيتكوين

بعد استثمار تسلا 1.5 مليار دولار في بيتكوين.. ماذا يمكن أن يحدث؟

أول صانع سيارات يقبل العملة المشفرة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت تسلا أنها اشترت بقيمة 1.5 مليار دولار من بيتكوين وستبدأ في قبول العملة المشفرة في عمليات الدفع، وفقاً لإيداع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC يوم الاثنين.

وقالت الشركة إنها اشترت عملة بيتكوين "لمزيد من المرونة وزيادة التنويع وتعظيم العوائد على أموالنا"، وهو ما يجعلها أول صانع سيارات يقبل العملة المشفرة.

ويشك مؤسس Muddy Waters Research، كارسون بلوك، في أي تدخل فيدرالي في خطط الرئيس التنفيذي إيلون ماسك.

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وأشار إلى أن "هيئة الأوراق المالية والبورصات ليس لديها سجل من النجاح ضد إيلون ماسك، لذا أتوقع أن يذهب أي جهد في هذا الاتجاه، إلى طريق مسدود في الأساس".

ويرى مؤسس غالاكسي ديجيتال، مايك نوفوغراتز، أن هذه خطوة رائدة ستتبناها الشركات الأخرى، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضح أنه يجب أن تبحث كل شركة في كيفية قبول العملات الرقمية والمدفوعات الرقمية كجزء من مخطط أعمالها. قائلاً "الأمر ليس بهذه الصعوبة. هذا ما يريده العملاء، حيث يتحرك العالم. ولذا أعتقد أنه منحنى صعودي للانتشار، وسترى كل شركة تتطلع لمعرفة كيف يمكنهم، من ماكدونالدز إلى بوغانغلز، سمها ما شئت".

ويرى كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، محمد العريان، أن هذا من شأنه أن يعطي عملة بيتكوين دفعة.

وقال العريان "تسلا قالت شيئين. الأول هو أن هذا سيكون طريقة للدفع. والثاني أن هذه وسيلة استثمارية. إذاً هذان دعمان قويان للمفهوم، وتأكيداً على الفكرة، فإن بيتكوين هي عملة، نقود، لأن المال هو مخزن للقيمة بعد كل شيء. المال هو شكل من أشكال المدفوعات. لذا نعم، سيبني ذلك المزيد من الزخم. بالنسبة لرد الفعل، سيكون في كل مكان. سيرى البعض أنها ذات رؤية، والبعض الآخر سيقول "انتظر لحظة، إذا أردت الاستثمار في بيتكوين، فسأفعل ذلك مباشرة، ولست بحاجة إلى تسلا للقيام بذلك من أجلي.. ترى مجموعة كاملة من ردود الفعل ولكن بالنسبة لمالكي بيتكوين، فإن الأخبار سارة".

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