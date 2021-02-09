من المقرر أن تبدأ منصة Kitopi في دبي، وهي شركة تقنية ناشئة تدير ما يسمى بالمطابخ السحابية، جولة تمويلية جديدة من المستثمرين في وقت لاحق من هذا العام حيث تخطط للتوسع في المملكة العربية السعودية والانطلاق في جنوب شرق آسيا.

يعتقد المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، محمد بلوط، أن تتحول Kitopi للربحية هذا العام، وقال إنه بعد افتتاح فروع في السواحل الشرقية والغربية للمملكة العربية السعودية، وكذلك في قطر والبحرين، سيتم إطلاق كيتوبي في عدة مدن عبر جنوب شرق آسيا في وقت لاحق من هذا العام. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تعمل الشركة على تقديم خدمات الطبخ للمطاعم والمنازل في أماكن لا تتعامل مباشرة مع الجمهور ما يوفر تكاليف تشغيل منخفضة من خلال تأجير مساحات في أماكن رخيصة أو حتى مشاركتها مع مطاعم أخرى.

لكن عمليات الإغلاق للتصدي لتأثير جائحة فيروس كورونا كانت سيفاً ذا حدين. أغلقت Kitopi عملياتها في نيويورك العام الماضي مع ارتفاع الحالات، بينما ارتفعت عمليات توصيل الطعام في أماكن مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت. وقال بلوط إن الشركة تهدف في النهاية إلى إعادة دخول الولايات المتحدة.

ويرى بلوط أن شركته، التي جمعت 60 مليون دولار العام الماضي، تستفيد من زيادة طفيفة في عدد المستثمرين الذين يتطلعون إلى استثمار أموال في شركات التكنولوجيا بالمنطقة.

وأشار إلى صفقة استحواذ أوبر تكنولوجيز على تطبيق Careem الذي يتخذ من دبي مقراً له بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2019.

وقال إن الحاجة إلى تنويع الاقتصادات الإقليمية وخلق فرص العمل تعني أن "الكيانات ذات الصلة بالحكومة، ورأس المال الاستثماري الكبير للشركات أو شركات الأسهم الخاصة في المنطقة، والصناديق السيادية، يتطلعون جميعاً إلى الاستثمار في شركات التكنولوجيا المحلية الناشئة أكثر من أي وقت مضى.

جمعت Kitopi نحو 120 مليون دولار منذ تأسيسها في 2018، من مستثمرين بما في ذلك Lumia Capital ومقرها الولايات المتحدة و Rise Capital و Knollwood.