.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سيدة المستحيل.. ربحت 14 مليار دولار من استثمار 40 مليون فقط!

روبي لو
روبي لو - الشريك المؤسس لشركة DCM
ثروات

سيدة المستحيل.. ربحت 14 مليار دولار من استثمار 40 مليون فقط!

من شوارع الصين لقمة وول ستريت

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في عام 2014، عندما بدأ تطبيق الفيديو كايشو Kuaishou في الانطلاق، بدأ سو هوا وشركاؤه في البحث عن الأموال للتوسع.

سرعان ما حصلوا على اقتراح من روبي لو، مستثمر مغامر كان قد اكتشفهم في وقت سابق كمهندسين واعدين وقدمت لهم ملاحظات حول الأعمال السابقة.

لكن اقتراح روبي، تفوق عليه عروض أخرى من شركات أكبر، إلا أنها رفضت التنازل، حيث نصحت سو وفريقه بأنها ستمنحهم أكثر من المال، وقدمت مشاركتها الشخصية ودعم شركائها في DCM Ventures وفازت في النهاية مع عرض أقل. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

لليوم الثالث.. الأسهم السعودية تقود صعود بورصات الخليج أسواق المال سوق السعودية لليوم الثالث.. الأسهم السعودية تقود صعود بورصات الخليج

يوم الجمعة، بدأت شركة كايشو، التداول في هونغ كونغ بعد أكبر عملية بيع أولية للأسهم لشركة إنترنت منذ الاكتتاب العام لشركة أوبر في 2019، بلغت قيمة استثمارها مع شركائها في DCM نحو 40 مليون دولار منذ تفاوضها في 2014، ارتفعت إلى نحو 14 مليار دولار بعد تضاعف سعر السهم 3 مرات خلال الأيام الثلاثة الأولى.

قالت لو، البالغة من العمر 50 سنة، "هناك منهجية في بناء شركة من الصفر". جزء من استراتيجيتها هو تحديد المهندسين الموهوبين مثل سو، لكنهم يحتاجون أيضاً إلى امتلاك الاستراتيجية والعقلية الصحيحة".

رحلة المستحيل

في عام 1989، اصطدمت لو بفريد وفيرجينيا باوش في شوارع شيامن، المدينة الساحلية جنوب شرق الصين حيث نشأت. أعجب الزوجان بها، ودعاها للعيش معهم والدراسة في الولايات المتحدة، أعطى والدا لو الإذن للسفر - بشرط أن تحصل الفتاة نفسها على أكثر من 30 موافقة مطلوبة للسفر إلى الخارج. عندما نجحت، قامت والدتها بخياطة 200 دولار في ملابسها في حالة احتياجها للهروب.

كان "شقيقها" الجديد في الولايات المتحدة هو راندي باوش، الذي أصبح أستاذاً في علوم الكمبيوتر اشتهر بـ"المحاضرة الأخيرة". غالباً ما كان يقول إنه فاز بـ"يانصيب الوالدين".

كانت لغتها الإنجليزية ضعيفة عندما وصلت ولم تفهم سوى القليل في فصولها الدراسية. لذا أحضر فريد باوش جهاز تسجيل لها يمكنها استخدامه لمراجعة المحاضرات في المنزل. أنهت المرتبة الأولى على فصلها في الاقتصاد في جامعة ماريلاند، مقاطعة بالتيمور، ثم حصلت على درجة الماجستير في الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز.

تطبيق كايشو

حصلت على وظيفة في بنك الاستثمار الخاص بـ"غولدمان ساكس" في عام 1996، حيث عملت أولاً من هونغ كونغ لمساعدة الشركات المملوكة للدولة في الصين على طرح أسهمها للاكتتاب العام ثم انتقلت لاحقاً إلى الولايات المتحدة.

غادرت لو غولدمان في عام 2003 للانضمام إلى DCM Ventures، شركة وادي السيليكون التي أنشأها دافيد تشاو، وديكسون دول.

تبلغ حصة روبي لو 7.6% في تطبيق كايشو والذي قادها لتحقيق أكبر عائد في تاريخها المهني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

أكسفورد تجري اختبارات على تأثير لقاحاتها على الأطفال
أكسفورد تجري اختبارات على تأثير لقاحاتها على الأطفال

اكتشف المزيد