في عام 2014، عندما بدأ تطبيق الفيديو كايشو Kuaishou في الانطلاق، بدأ سو هوا وشركاؤه في البحث عن الأموال للتوسع.

سرعان ما حصلوا على اقتراح من روبي لو، مستثمر مغامر كان قد اكتشفهم في وقت سابق كمهندسين واعدين وقدمت لهم ملاحظات حول الأعمال السابقة.

لكن اقتراح روبي، تفوق عليه عروض أخرى من شركات أكبر، إلا أنها رفضت التنازل، حيث نصحت سو وفريقه بأنها ستمنحهم أكثر من المال، وقدمت مشاركتها الشخصية ودعم شركائها في DCM Ventures وفازت في النهاية مع عرض أقل. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يوم الجمعة، بدأت شركة كايشو، التداول في هونغ كونغ بعد أكبر عملية بيع أولية للأسهم لشركة إنترنت منذ الاكتتاب العام لشركة أوبر في 2019، بلغت قيمة استثمارها مع شركائها في DCM نحو 40 مليون دولار منذ تفاوضها في 2014، ارتفعت إلى نحو 14 مليار دولار بعد تضاعف سعر السهم 3 مرات خلال الأيام الثلاثة الأولى.

قالت لو، البالغة من العمر 50 سنة، "هناك منهجية في بناء شركة من الصفر". جزء من استراتيجيتها هو تحديد المهندسين الموهوبين مثل سو، لكنهم يحتاجون أيضاً إلى امتلاك الاستراتيجية والعقلية الصحيحة".

رحلة المستحيل

في عام 1989، اصطدمت لو بفريد وفيرجينيا باوش في شوارع شيامن، المدينة الساحلية جنوب شرق الصين حيث نشأت. أعجب الزوجان بها، ودعاها للعيش معهم والدراسة في الولايات المتحدة، أعطى والدا لو الإذن للسفر - بشرط أن تحصل الفتاة نفسها على أكثر من 30 موافقة مطلوبة للسفر إلى الخارج. عندما نجحت، قامت والدتها بخياطة 200 دولار في ملابسها في حالة احتياجها للهروب.

كان "شقيقها" الجديد في الولايات المتحدة هو راندي باوش، الذي أصبح أستاذاً في علوم الكمبيوتر اشتهر بـ"المحاضرة الأخيرة". غالباً ما كان يقول إنه فاز بـ"يانصيب الوالدين".

كانت لغتها الإنجليزية ضعيفة عندما وصلت ولم تفهم سوى القليل في فصولها الدراسية. لذا أحضر فريد باوش جهاز تسجيل لها يمكنها استخدامه لمراجعة المحاضرات في المنزل. أنهت المرتبة الأولى على فصلها في الاقتصاد في جامعة ماريلاند، مقاطعة بالتيمور، ثم حصلت على درجة الماجستير في الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز.

تطبيق كايشو

حصلت على وظيفة في بنك الاستثمار الخاص بـ"غولدمان ساكس" في عام 1996، حيث عملت أولاً من هونغ كونغ لمساعدة الشركات المملوكة للدولة في الصين على طرح أسهمها للاكتتاب العام ثم انتقلت لاحقاً إلى الولايات المتحدة.

غادرت لو غولدمان في عام 2003 للانضمام إلى DCM Ventures، شركة وادي السيليكون التي أنشأها دافيد تشاو، وديكسون دول.

تبلغ حصة روبي لو 7.6% في تطبيق كايشو والذي قادها لتحقيق أكبر عائد في تاريخها المهني.