لا يوجد أساس مالي يوحي بأن شركة بلينك تشارجينج Blink Charging واحدة من أهم الشركات في سوق الأسهم بأميركا.

ولم تسجل الشركة ربحاً سنوياً في تاريخها الممتد 11 عاماً، وحذرت العام الماضي من أنها قد تفلس، ومع ذلك فقد كانت واحدة من أكثر الأسهم ارتفاعا خلال الأشهر الثمانية الماضية، حيث دفعها المستثمرون للصعود بنسبة 3000%.

وتعمل بلينك في مجال الطاقة الخضراء، وهي مالكة ومشغلة لمحطات الشحن التي تعمل على شحن السيارات الكهربائية، ما يؤمن به المستثمرون هو أن الشركات الخضراء لا يمكن تفويتها، وستمتلك استثمارات في المستقبل. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وارتفعت القيمة السوقية الحالية للشركة إلى 2.2 مليار دولار، وهو يمثل مكرر قيمة منشأة، والتي تقيس القيمة السوقية للشركة إلى مبيعاتها، عند 493 مرة، وهو مؤشر شائع الاستخدام لتحديد جدوى الاستثمار، وكلما ارتفع الرقم كلما كان الاستثمار أقل جدوى.

وبالنسبة لشركة تسلا والتي يرى البعض أن سعرها مبالغ فيه فإن هذا المؤشر عند 25 مرة فقط.

وقال مؤسس شركة سيترون للأبحاث، أندرو ليفت، "ارتفاع السهم لأنه اسم لطيف لفت انتباه المتداولين الأفراد".

كانت سيترون، إحدى الشركات القلائل التي راهنت ضد بلينك العام الماضي، حيث قامت بصفقات بيع على المكشوف من شأنها أن تؤتي ثمارها إذا انخفض سعر السهم.

ومثل جيم ستوب راهن الأفراد على صعود السهم، ما دفع ليفت، للإعلان في 29 يناير أن الشركة تخلت عن رهانها للبيع.

وحذرت بلينك في مايو من أن مواردها المالية "تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة في غضون عام، وهو الإفصاح المطلوب عندما لا يكون لدى الشركة ما يكفي من النقد لمدة 18 شهراً من النفقات".

وطفرة السوق الأخيرة بعثت حياة جديدة في بلينك، مما سمح لها بجمع 232.1 مليون دولار من خلال طرح أسهم في يناير.

وتعتمد آفاق الشركة على النمو الهائل للمركبات الكهربائية، حيث تخطط الشركة لبيع ما يقرب من 250 ألف جهاز شحن "على مدى السنوات العديدة المقبلة، كما تمتلك الشركة حالياً 6944 محطة شحن في شبكتها.