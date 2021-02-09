تعتبر رحلة الخطوط الجوية السنغافورية التي تربط المدينة مع مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك هي أطول رحلة ركاب منتظمة بدون توقف في جميع أنحاء العالم، من حيث المسافة ووقت السفر.

الرحلة العملاقة تطير لمسافة 15347 كيلومتراً، وتستغرق حوالي 18 ساعة و40 دقيقة ويتم تشغيلها باستخدام طائرة إيرباص A350. وفقاً لشركة البيانات الألمانية "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت".

أثرت الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا في الحركة الجوية العالمية أيضاً على أطول الرحلات الجوية في العالم، حيث تم تحويل الرحلة بين سنغافورة ونيويورك، والتي أعيد تشغيلها في نوفمبر، إلى مطار جون كنيدي لاستيعاب حمولة البضائع المتزايدة التي من المتوقع أن تعوض عن انخفاض الطلب على الركاب، مما يزيد من مسافة السفر قليلاً.

الرحلة الطويلة الإضافية الثانية إلى مطار جون كينيدي هي رحلة الخطوط الجوية الفلبينية التي تربط نيويورك بمانيلا لمسافة 13690 كيلومتراً. يستخدم المسار أيضاً طراز Airbus A350 ويعمل منذ أكتوبر 2018. سافرت شركة الطيران إلى أبعد من ذلك - بدون توقف من مانيلا إلى ميامي - في مايو من العام الماضي لنقل أفراد الرحلات البحرية الذين تقطعت بهم السبل نتيجة فيروس كورونا وإعادتهم إلى الوطن.

سمحت الرياح الخلفية وحمولة خفيفة في الطريق لطائرة بوينج 777 بتغطية ما يقرب من 15000 كيلومتر في أقل من 16 ساعة.

لقد تفوقت المزيد من الرحلات الجوية غير المنتظمة ورحلات العودة إلى الوطن الناجمة عن الوباء على رحلات المغادرة المنتظمة الواردة في الرسم البياني.

طار طيران تاهيتي مباشرة من الجزيرة إلى باريس دون التوقف المعتاد في لوس أنغلوس في رحلة قصيرة واحدة بطول 15700 كيلومتر في مارس، حيث جعلت قيود كوفيد-19 التوقف مستحيلاً، لكن قلة عدد الركاب تعني أيضاً أن الطائرة كان لها مدى أطول.

فيما قطعت الخطوط الجوية النمساوية أكثر من 16 ألف كيلومتر مسافرة فارغة لنقل مواطنين نمساويين في سيدني في نفس الشهر.

كما قطعت طائرة تابعة لشركة فيرجن أستراليا مسافة 16500 كيلومتر دون توقف في 14 أبريل من باريس إلى بريزبين في مهمة مماثلة لإعادة الرجال والنساء الفرنسيين.

الخطوط الجوية السنغافورية لديها ثلاث رحلات جوية من بين أفضل 10 مسارات في العالم بطول كيلومترات، بما في ذلك الطريق بين مركزها الرئيسي وسان فرانسيسكو، والتي يتم تشغيلها أيضاً بواسطة الخطوط الجوية المتحدة.

كما أضافت شركة طيران الهند مسافة طويلة جداً، أيضاً إلى سان فرانسيسكو، إلى خطة رحلاتها في يناير 2021، والتي تغطي مسافة 14000 كيلومتر من بنغالور، ودخلت ضمن أفضل 10 رحلات طيران في العالم في المرتبة السادسة.