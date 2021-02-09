وقعت شركة فيوتشر هومز للتطوير العقاري عقد شراكة مع شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء في مصر، وذلك لتنفيذ مشروع مجمع سكني جنوب القاهرة بمنطقة المعراج السفلي على مساحة 9 آلاف متر مربع وتبلغ تكلفة المشروع نحو 250 مليون جنيه (نحو 16 مليون دولار).

وقال رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير، محمد عبد المقصود، للعربية، إن النصر للإسكان تستهدف عقود شراكة مع القطاع الخاص بمليار جنيه.

وأضاف أن المبيعات المستهدفة من المشروع 350 مليون جنيه تتوزع على 55% لشركة النصر للإسكان، و45% لشركة فيوتشر هومز.

وأشار إلى أن النصر للإسكان تستهدف مبيعات تصل إلى 2.5 مليار جنيه خلال 2021.

وقال رئيس شركة فيوتشر هومز، محمد منير، إن المشروع يتكون من 15 مبنى سكنيا و350 وحدة سكنية، ويستهدف تنفيذه خلال سنتين وتسليمه خلال 4 سنوات.