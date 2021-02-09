.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شراكة بين النصر للإسكان وفيوتشر هومز لإقامة مجمع سكني بـ16 مليون دولار

عقارات مصر

شراكة بين النصر للإسكان وفيوتشر هومز لإقامة مجمع سكني بـ16 مليون دولار

جنوب القاهرة بمنطقة المعراج السفلي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقعت شركة فيوتشر هومز للتطوير العقاري عقد شراكة مع شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء في مصر، وذلك لتنفيذ مشروع مجمع سكني جنوب القاهرة بمنطقة المعراج السفلي على مساحة 9 آلاف متر مربع وتبلغ تكلفة المشروع نحو 250 مليون جنيه (نحو 16 مليون دولار).

وقال رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير، محمد عبد المقصود، للعربية، إن النصر للإسكان تستهدف عقود شراكة مع القطاع الخاص بمليار جنيه.

وأضاف أن المبيعات المستهدفة من المشروع 350 مليون جنيه تتوزع على 55% لشركة النصر للإسكان، و45% لشركة فيوتشر هومز.

محافظ المركزي الإماراتي: البنوك ستوزع أرباحا 15 مليار درهم شركات بنوك الإمارات محافظ المركزي الإماراتي: البنوك ستوزع أرباحا 15 مليار درهم

وأشار إلى أن النصر للإسكان تستهدف مبيعات تصل إلى 2.5 مليار جنيه خلال 2021.

وقال رئيس شركة فيوتشر هومز، محمد منير، إن المشروع يتكون من 15 مبنى سكنيا و350 وحدة سكنية، ويستهدف تنفيذه خلال سنتين وتسليمه خلال 4 سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

أكسفورد تجري اختبارات على تأثير لقاحاتها على الأطفال
أكسفورد تجري اختبارات على تأثير لقاحاتها على الأطفال

اكتشف المزيد