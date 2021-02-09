شارك المطوران جاكسون بالمر وبيلي ماركوس في إنشاء دوجكوين في عام 2013.

ركز المهندسان على جعلها مزحة، حتى في طريقة الحصول على العملة المشفرة عبر عمليات التعدين المعروفة، في بيتكوين، كانت مصممة بطريقة هزلية لحل بعض الألغاز الرياضية.

رغم تأسيسهما لها، إلا أن أياً من بالمر وماركوس، لم يعد يعمل في المشروع، وقال ماركوس إنه باع كل ما لديه من دوجكوين في عام 2015، وجنى منه ما يكفي لشراء هوندا سيفيك مستعملة.

الآن أصبحت القيمة السوقية لعملة دوجكوين تتجاوز 10 مليارات دولار متخطية بعض الشركات الشهيرة في وول ستريت.

وضعت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إجابات لأهم الأسئلة حول دوجكوين والأسباب وراء حماس المستثمرين، كما اطلعت عليها "العربية.نت".

كيف تنطق Dogecoin؟

وفقاً للمؤسس المشارك للعملة المشفرة، بيلي ماركوس، فإن النطق الصحيح هو دهوجكوين، فيما يفضل البعض نطقها دوجي كوين.

لماذا انتشرت شعبية دوجكوين؟

في 28 يناير، غرد إيلون ماسك، بصورة على غلاف مزيف لمجلة "Dogue"، تلتها مجموعة من التغريدات إحداها كانت صورة مستوحاة من فيلم "ليون كينج"، وضع صورة كلب من نوع شيبا، على وجه سيمبا، وبعضها كانت كلمات مشفرة من ماسك مثل "من أطلق دوجي"، عاود بعدها وقال، "لا ارتفاعات، لا قيعان، فقط دوجي".

ارتفع سعر العملة المشفرة، الذي كان حوالي نصف سنت في بداية العام، إلى أكثر من 7 سنتات للقطعة الواحدة بعد تغريدات ماسك.

وهذا يعني أنها ارتفعت بنسبة 1500% تقريباً هذا العام، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 10 مليارات دولار، مما يجعلها أكثر قيمة من ويسترن يونيون وأندر أرمور، وزيروكس.

كيف يمكنني شراء دوجكوين؟

يمكن شراء دوجكوين ببطاقة ائتمان في بورصات العملات المشفرة، بالإضافة إلى منصات التداول بما في ذلك شركة الوساطة الشهيرة روبين هوود.

هل يمكنني شراء أي شيء بدوجكوين؟

لا يقبل معظم تجار التجزئة التقليديين عبر الإنترنت أي عملة مشفرة كطريقة للدفع.

يبيع موقع Shibe Mint رموزاً نحاسية - مختومة بحرف D وسنة 2014 - مقابل 12 دولاراً لكل قطعة. يمكنك الدفع مقابل هذه الرموز باستخدام دوجكوين، ولكن تم بيعها حالياً.

بعض مواقع الملابس تقبل العملة المشفرة، كما يتيح موقع بيترفيل Bitrefill شراء بطاقات هدايا لمنصات البيع بالتجزئة المختلفة، مثل أمازون ومتجر أبل، باستخدام دوجكوين.

كما تتيح منصات التداول التي تتداول فيها الـ دوجكوين أيضاً تحويل عملتك المشفرة إلى عملات تقليدية.

ما هي مخاطر الاستثمار في عملة دوجكوين؟

العملات المشفرة متقلبة وعرضة لتقلبات كبيرة في أي من الاتجاهين.

قفزت عملة بيتكوين، على سبيل المثال، بنسبة 13% لتصل إلى 43143 دولاراً يوم الاثنين بعد أن قالت شركة تسلا التي يملكها ماسك، إنها استثمرت 1.5 مليار دولار في العملة الرقمية.

يمكن أن تفقد دوجكوين بسهولة 90% من قيمتها، كما يحذر جاريك هيلمان، رئيس الأبحاث في blockchain.com، قائلاً "أنا قلق بشأن كل الاهتمام الذي يتم توجيهه إلى عملة مشفرة لم تشهد تاريخياً أي تأثير في العالم الحقيقي وهي نوع من المزاح – حرفياً".