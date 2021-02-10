قال رئيس قسم الأسهم في رسملة للاستثمار علي تقي، إن هناك العديد من العوامل التي تشير إلى أن الاستثمار في سوق الأسهم سيكون أفضل استثمار خلال 2021.

وأضاف في حديثه للعربية، أن أسعار الفائدة المنخفضة والتي سيصاحبها تراجع في العوائد على السندات والصكوك والتي ستكون شبه معدومة، بجانب دعم الحكومات للاقتصاد عبر ضخ الأموال، وتزايد الطلب العالمي، يثبت أنه لا يوجد خيار سوى الأسهم بين فئات الأصول للاستثمار في الوقت الحالي.

وأوضح أن الأسباب السابقة تدعم ارتفاع مؤشرات الأسهم والتي من المتوقع استمرار ارتفاعها في 2021.

وأشار إلى أن الانتقائية ضرورية خلال الفترة الحالية، وستصبح أكثر إلحاحا في حال ظهور علامات أو مؤشرات من تباطؤ الدعم الحكومي للاقتصادات، بجانب نتائج غير المتوقعة للشركات أو في حال كان الطلب أقل من المتوقع.

وأشار إلى أن تنويع المحفظة أصبح إلزاميا، فشركته توصي بتخفيض الاستثمار بالسندات والصكوك مقابل الاستثمار في أدوات دخل تدر عائد ربع سنوي أو سنوي والاستثمار العقاري، مشيرا إلى أن محفظة الأسهم تمثل نحو 40% من إجمالي المحفظة.