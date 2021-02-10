سجلت الأسهم السعودية ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي أمس الثلاثاء، حيث صعد المؤشر إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع اتجاه أسعار النفط فوق 60 دولاراً للبرميل

وقال الخبير الاستراتيجي في جوليوس بير غروب، ماتيو راشتر، يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن فرص في الأسواق الناشئة للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي العالمي المتوقع إلقاء نظرة على الأسهم السعودية.

وأضاف راشتر، محلل الأسهم للأسواق الناشئة في الشركة السويسرية، التي تمتلك أصولاً مدارة قيمتها 486 مليار دولار، إن الأسهم السعودية "يمكن أن تستفيد من تجارة الانكماش، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتأخر مؤشر تداول عن الانتعاش الجماعي في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة منذ اندلاع الجائحة في العام الماضي. ومع ذلك، فقد ارتفع لليوم الرابع على التوالي يوم الثلاثاء، حيث صعد إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع اتجاه أسعار النفط فوق 60 دولاراً للبرميل في إشارات إلى أن المعروض عالمياً يتقلص والطلب يتحسن.

وقال راشتر، إنه لن يكون من المفاجئ رؤية بعض عمليات جني الأرباح في أسواق الأسهم العالمية بعد المكاسب القوية الأخيرة، وأضاف: "لكننا سنرى هذا كفرصة شراء، وسنشتري عند الانخفاض".

وتابع، أن الأسهم في الصين وجنوب إفريقيا والبرازيل وروسيا تبرز أيضاً على المدى القريب عند النظر في أسهم القيمة.

لا تزال أسهم شركات التكنولوجيا الناشئة في الأسواق الناشئة تقدم بعض القيمة على الرغم من كونها دعوة جماعية لـ "بعض الوقت"، حيث يتم تداول أسهم التكنولوجيا الكبيرة في الأسواق الناشئة بسعر أرخص من تلك الموجودة في الأسواق المتقدمة.