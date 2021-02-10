قال المدير العام لشركة "ويجو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند مأمون حميدان، في مقابلة مع "العربية"، إن نشاط السفر والحجوزات متوقف منذ بداية انتشار كورونا في مارس 2020، وهذا طال أكبر الوجهات وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، كندا، أوروبا، بريطانيا وحتى الوجهات الآسيوية مثل إندونيسيا وماليزيا.

وتابع أنه رغم الانتعاش البسيط في الطلب على هذه الوجهات، إلا أنها توقفت مجددا مع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا باستثناء رعايا هذه الدول.

إلا أن برأيه، شكلت الإمارات استثناءً وتحديدا دبي حيث شهدت إقبالا كبيرا من السياح من كافة الدول في الأعياد بين منتصف ديسمبر ومنتصف يناير، مع إلغاء إجراءات الحجر وتطبيق إجراءات الفحص أو PCR، بحيث بلغت نسبة التشغيل الفندقي في دبي الـ90%، ووصلت في المنتجعات إلى 100%.

وعن السعودية، أشار إلى أن سياحة الأعمال والسياحة الدينية قد تأثرتا بشكل كبير مع إجراءات الإغلاق، غير أن المستفيد الأكبر هو السياحة الداخلية مع فتح السفر الداخلي بدءا من شهر يونيو 2020.

وأضاف قائلا: "من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر، استعادت 80% من القدرة التشغيلية لشركات الطيران الناشطة في السوق الداخلي، وتم استعادة 70% من الحجوزات عما كانت قبل الجائحة".

وعن نسب الإشغال، نوه بأن نسب الإشغال ارتفعت في بعض المناطق مثل الإحساء وأبهاء، حيث باتت تستعيد نشاطها ما بين 50 إلى 60% عما كانت في السابق.

وردا على سؤال، قال إن اللقاح سيسهم في تنشيط حركة السفر، معتبراً أنه وفق الخطة المعلنة سيتم تلقيح جميع السكان في الإمارات والسعودية قبل الربع الأخير من العام 2021، وهذا سيؤدي إلى عودة تدريجية للسفر "لذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي سباقة في المنطقة".