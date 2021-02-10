تخطط طيران الاتحاد لإعادة بناء عملياتها حول الطائرات الصغيرة ذات الممرين بمجرد تخفيف الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

قال الرئيس التنفيذي للشركة توني دوغلاس، إنه لا يتوقع عودة السفر الجوي إلى مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2023، مضيفاً أنه لا يريد خلق "يقين زائف" فيما يتعلق بالانتعاش.

وكشف دوغلاس، أن الاتحاد أصبحت أول شركة طيران تقوم بتلقيح طاقمها بالكامل، مضيفاً أنه يتوقع أن يكون للركاب المحتملين الذين تم تطعيمهم "حق المرور".

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لـ طيران الاتحاد في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ يوم الأربعاء إن الاتحاد لم تحدد موعد تسليم طائرة بوينج 777 إكس القادمة، وليس من الواضح ما إذا كانت طائرة إيرباص SE A380 العملاقة ستعود. وقال إن التركيز سينصب بدلاً من ذلك على طائرة بوينج 787 دريملاينر الأصغر. وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضح دوغلاس: "النقطة المهمة هي التركيز على العمود الفقري للشركة، والعمود الفقري بالنسبة لنا هو 787 دريملاينر".

وقال دوجلاس إن الاتحاد تتطلع إلى جانب نحو 40 طائرة بوينج دريملاينر تشغيل ما يصل إلى 12 طائرة إيرباص A350.

سوبر جامبو

من بين طائرات الاتحاد البالغ عددها 10 طائرات A380، قال الرئيس التنفيذي إنه "غير متأكد من أننا سنعيدهم مرة أخرى". وقال إن الطائرات ذات الطابقين سيكون لها دور فقط على أكثر الطرق ازدحاما إلى مدن مثل لندن ونيويورك في حالة حدوث انتعاش قوي.

لدى الاتحاد ستة طلبات متبقية لطائرة بوينج 777-9، وهي طائرة من المقرر الآن طرحها لأول مرة في عام 2023.