ستتمكن قريبًا ليس فقط من شراءِ البتكوين بل أيضاً الشركة التي تساعدك على شراءِ العملة المشفرة، إذ أعلنت Coinbase أكبر بورصة للعملاتِ المشفرة في أميركا، عن نيتِها طرحَ الشركةِ للاكتتاب خلال شهر فبراير.

وارتفعت شعبيةُ Coinbase إلى أعلى مستوىً لها منذ عام 2017، وهي الآن تاسعُ أكثرِ التطبيقاتِ تنزيلًا على متجر ِتطبيقات أبل في الولاياتِ المتحدة.

وبلغت عائدات Coinbase العامَ الماضي 2.3 مليار دولار بحسبِ فوربزو مع موجة الارتفاعات أو بالأحرى الطوفان الذي تشهدُه البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة.

ويرى أولاف كارلسون وي، الرئيس التنفيذي لشركةِ الاستثمارِ المشفر Polychain Capital والذي كان من أوائلِ الموظفين في Coinbase أن القيمةَ السوقيةَ للشركة قد تصل إلى 100 مليار دولار عند طرحِها للاكتتابِ العام.

لكن Coinbase ستتجنب عملية الطرح العام الأولي التقليدية التي تتضمن توظيف البنوك الاستثمارية.

وبدلاً من ذلك، تخطط Coinbase لاتباع طريقة الإدراج المباشر، وهي تقنية ابتكرتها أسماء كبيرة مثل Spotify وPalantir، وSLACK technologies في السنوات الأخيرة.

فعبر الإدراج المباشر توفر الشركة المدرجة نحو 3% إلى 7% من سعر السهم، وهي العمولة التي يتقاضاها عادة المتعهدون أو ما يسمى بالـ Underwriters والتي قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات بنهاية الطرح.

كما يمكن الإدراج المباشر المستثمرين الأوائل والموظفين الذين يخضعون في الاكتتاب العام التقليدي لحجز لمدة ستة أشهر قبل أن يمكنهم بيع أسهمهم.

ولكن يمكنهم من خلال الإدراج المباشر بيع أسهمهم في البورصة في اليوم التالي لشراء المستثمرين المؤسساتيين لأسهم الشركة.

ويتم تحديد سعر الافتتاح في مزاد في صباح يوم الإدراج، ويتم تعيين البنوك الاستثمارية كمستشارين لكنها لا تلعب أي دور في بيع الأسهم.

لو أخذنا على سبيل المثال Airbnb التي باعت أسهمها عبر الاكتتاب العام التقليدي، بدأ تداول السهم عند 146 دولارا في أوائلِ ديسمبر، بعد بيع الأسهم في الليلة السابقة بسعر 860 دولارًا للمتعهدين.

لو قامت الشركةُ بالإدراج المباشر، لأبقت الفارقَ في جيوبِها وهو هنا 78 دولارا للسهمِ الواحد. وبدلاً من ذلك، حصل المستثمرون المؤسساتيون على هذا الفرق.

وهذا لا يعني بالمطلق أن خيار الإدراج المباشر هو أفضل من الطرح العام التقليدي، يعتمد الأمر بشكل رئيسي على أعمال الشركة، فقد يقدم المتعهدون ضمانًا للبيع لعدد محدد من الأسهم بالسعر الأولي ويمكنهم أيضًا شراء ما يزيد من الأسهم وبيعها لشبكة واسعة من المستثمرين والمؤسسات التي يتعاملون معها.