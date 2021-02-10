بدأت شركة بيونتيك الإنتاج في مصنع لقاحات كوفيد-19 جديد في ألمانيا، واقتربت من هدفها المتمثل في زيادة الإنتاج في أوروبا بنحو 750 مليون جرعة سنوياً.

وقالت بيونتيك في بيان إن الدفعة الأولى المنتجة في موقع ماربورغ شمال فرانكفورت ستبلغ نحو 8 ملايين جرعة ومن المقرر توزيعها في أوائل أبريل. وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يستغرق الأمر بضعة أيام فقط لإنتاج الحمض النووي الريبي mRNA، وهو المكون الرئيسي في اللقاح الذي طورته شركة بيونتيك مع شركة فايزر الشريكة، ولكن مجموعة الاختبار التي تم إجراؤها هذا الأسبوع ستحتاج إلى تنقيتها وتركيزها وخلطها مع الدهون ونقلها إلى موقع آخر لوضعها في قوارير.

سيحتاج المنتج أيضاً إلى مسح ضوابط الجودة الخاصة بوكالة الأدوية الأوروبية قبل شحنها إلى العملاء.

يعتبر مصنع ماربورغ جزءاً أساسياً من خطة بيونتيك و فايزر لزيادة إنتاج لقاحهم إلى ملياري جرعة هذا العام.

فيما يتزايد الضغط على صانعي اللقاحات لإنتاج المزيد، لا سيما مع تحرك الاتحاد الأوروبي ببطء أكبر في مجال التطعيمات من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.

اشترت شركة بيونتيك موقع ماربورغ من شركة الأدوية السويسرية العملاقة نوفارتيس العام الماضي وتخطط لاستخدامه لإنتاج اللقاحات للعالم باستثناء الولايات المتحدة، حيث يسير المصنع على الطريق الصحيح لإنتاج ما يصل إلى 250 مليون جرعة من لقاح كوفيد في النصف الأول من هذا العام، وفقاً لما ذكرته الشركة.

وفي الوقت نفسه، عاد مصنع فايزر في بورس، بلجيكا، إلى طاقته الكاملة بعد تباطؤ الإنتاج بسبب التجديدات.