حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت أفضل أداء لها على الإطلاق في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، وقالت إنها مستعدة لأي تقلبات في الأسواق العالمية في المستقبل.

وقال صندوق المعاشات التقاعدية الذي تبلغ قيمته 132 مليار دولار، والذي يمتلك ربع شركة الأسهم الخاصة الأميركية ستون بوينت كابيتال، ارتفعت أرباح الاستثمار في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر إلى 6.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 44.3% عن الربع السابق. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تم إحضار فريق إداري جديد إلى الصندوق في عام 2017 لتحويل المؤسسة المملوكة للدولة. ومنذ ذلك الحين، خرج الصندوق من أكثر من 20 مليار دولار من الصفقات المشكوك فيها في عملية إعادة تنظيم كبيرة لمحفظته.

وقال نائب المدير العام للاستثمار والعمليات، رائد النصف، إنه في حين شهد عام 2020 عاماً من النمو القياسي، فمن المتوقع على المدى المتوسط أن نشهد تقلبات في أسواق الأسهم العالمية.

تتبع الإدارة التنفيذية استراتيجية استثمار محافظة وطويلة الأجل قادرة على استيعاب تقلبات السوق والتغلب عليها.