قال بنك لومبارد أودير إن المتداولين الأفراد سببوا خسائر كبيرة للصناديق التي تبيع على المكشوف في وول ستريت، كما خلقوا نوعا من التذبذبات على الأسهم المستهدفة.

وأضاف البنك أنه من المحتمل أن تكون التذبذبات التي شهدتها أسواق الأسهم الأميركية مدفوعة بالمدخرات الشخصية العالية، وليست بسبب السيولة التي ضخها البنك المركزي، وأنها تقدم فرص استثمار خلال الفترة التي ينتعش بها الاقتصاد.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لبنك لوبارد أودير، رضوان المغراوي، إن أسعار الأسهم في الأسواق العالمية ليس مبالغ بها.

وقال إن البنك يرى أن أسعار الأسهم خارج الولايات المتحدة معقولة، فالشركات في القطاع المالي والصناعي في أوروبا تجاوزت أرباح المحللين وستشهد أسمهها ارتفاعا جيدا.

وأوضح أن البنك يركز على الأسهم في جنوب شرق آسيا بالصين، كما سيستثمر في الذهب والين الياباني كنوع من أنواع التحوط.