قال نائب الرئيس للبحوث والاستشارات الاستثمارية لدى الهلال كابيتال، مناف الملوحي، في مقابلة مع العربية، اليوم الخميس، إن ارتفاع أحجام التداولات في سوق أبوظبي المالي خلال الفترة الأخيرة فوق مليار درهم، يعود لعدة أسباب منها ارتفاع شهية المستثمرين، لا سيما بالنظر لسهم الدار وسهم أبوظبي الأول، وكان يتوقع رفع الوزن النسبي لسهم أبوظبي الأول في مؤشر مورغان ستانلي خلال مراجعته الأخيرة ولم يحدث، بينما يتوقع رفع وزنه النسبي في المراجعة النصف سنوية.

وأضاف مناف الملوحي، أن أغلب تلك الاستثمارات في سوق أبوظبي هي استثمارات أجنبية، وتوجد كذلك تداولات على القابضة العالمية كتداولات نقل ملكية.

وعن نتائج شركة إعمار مولز، قال نائب الرئيس للبحوث والاستشارات الاستثمارية لدى الهلال كابيتال، إن النتائج كانت أقل من توقعات المحللين، لكن المستثمر عندما يرى أن نتائج الربع الرابع أفضل من الرابع الثالث يكون ذلك مؤشرا إيجابيا للسهم، بخلاف مقارنة الربع على أساس سنوي.

وأوضح أن التراجع طبيعي، لكن الإيرادات في الربع الرابع كانت أعلى من الربع الثالث، وقد يكون انخفاض هامش الربح بسبب تسهيلات متاحة من الشركة للمحال التجارية.

وأشار إلى أن توقعات المحللين تكون على افتراضات، مضيفاً: "نتائج إعمار مولز جيدة في الوضع الراهن".

وتراجعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار مولز بنسبة 78% إلى 118 مليون درهم، لتأتي أقل بكثير من توقعات المحللين عند 307 ملايين درهم.

وتراجعت الأرباح 70% في 2020 بالمقارنة مع العام الأسبق لتصل إلى 704 ملايين درهم وذلك نتيجة لتراجع الإيرادات بنسبة 25% وتراجع هامش الأرباح 60%.