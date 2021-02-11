قال رئيس علاقات المستثمرين في دانة غاز، محمد مبيضين، إن المخصصات التي أخذتها الشركة تم الإعلان عنها بالربع الثالث بعد الإعلان عن بيع أصول الشركة في مصر.

وأضاف في حديثه للعربية أن لهذه المخصصات جانبين، الأول له علاقة بالقيمة الدفترية للأصول، والقيمة الصفقة، وعندما يكون هناك فرق بين القيمتين يكون هناك مخصص لهذا الفرق.

وأضاف: إذن الجانب الثاني هو الشهرة المرتبطة بالأصول البرية ومع عملية بيع الأصول في مصر تم شطب قيمتها.

وأوضح أن هذه المخصصات غير متكررة، موضحا أن أرباح الشركة بعد هذه المخصصات بلغت 36 مليون دولار، وجاءت في ضوء أسعار النفط غير المسبوقة التي وصلت إلى أدنى مستوى في 20 عاما.

وأشار إلى أن أرباح الشركة من عملياتها في كردستان العراق بلغت 32 مليون دولار.

وتراجعت أرباح شركة دانة غاز بنحو 74% في الربع الرابع 2020 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الأسبق لتصل إلى 18 مليون درهم.

أما على مدار عام 2020، فتراجعت أرباح الشركة 60% مقارنة بأرباح عام 2019، لتصل إلى 131 مليون درهم وذلك قبل احتساب مخصصات غير نقدية لمرة واحدة قيمتها 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) مرتبطة معظمها ببيع الأصول البرية للشركة في مصر.

وبعد احتساب هذه المخصصات فإن الشركة تسجل خسائر سنوية قدرها 1.4 مليون درهم.