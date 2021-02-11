قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة، عبدالله مسعد، إن الشركة عادت إلى مستويات أرباح ما قبل الجائحة في الفصل الثالث من العام الماضي.

وأضاف في حديثه مع "العربية" أن الشركة، المدرجة في سوق أبوظبي، استطاعت أن تتجاوز مستويات عام 2019 في الربع الرابع، بعد أن نمت أرباح الشركة في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 5% مقارنة بالعام قبل الماضي، مشيرا إلى أنه أفضل مستوى ربعية للشركة في 3 سنوات.

وأوضح أن الشركة، التي تمثل صناعة السيراميك بها 70%، استطاعت زيادة سيولتها بنسبة 200 مليون درهم، وهو ما جعل مجلس الإدارة يقترح توزيع أرباح نقدية نسبتها 7.5%.

وعلى مستوى التصدير، قال إن صادرات الشركة زادت على نحو جيد، موضحا أن الشركة حققت 57% زيادة في مبيعاتها بالسعودية.

وعن تأثير الإغلاق الحالي على أداء الشركة، قال مسعد إن الشركة لديها توقعات إيجابية، خاصة أن الإغلاق الحاصل حاليا في بعض دول العالم يختلف عما كان يحدث في العام الماضي. وتابع: "نتوقع انطلاقة جيدة في 2021".

وتكبدت الشركة خسائر بقيمة 126 مليون درهم العام الماضي نتيجة لانخفاض الإيرادات وتسجيل مخصصات وشطب أصول بسبب أزمة كورونا.

وفي هذا السياق، شطبت الشركة 213 مليون درهم من قيمة أصولها، كما أخذت مخصصات تبلغ 23 مليون درهم.

وبلغت الإيرادات خلال تلك الفترة 2.35 مليار درهم، وهي أقل 8.7% عن 2019.

وعزت الشركة التراجع بشكل رئيسي للربع الثاني من السنة بسبب الإغلاقات الصارمة التي حصلت في جميع الدول التي تتواجد فيها.

والجدير بالذكر أن في السعودية، نمت إيرادات شركة سيراميك رأس الخيمة بـ 58% في العام الماضي نتيجة لقوة الطلب على منتجاتها.

ومن ناحية أخرى، اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع 7.5 فلس للسهم لعام 2020.