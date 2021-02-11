تواصلت شركة مايكروسوفت Microsoft مع باينتريست Pinterest في الأشهر الأخيرة بشأن صفقة محتملة للاستحواذ على شركة وسائل التواصل الاجتماعي التي تبلغ قيمتها 51 مليار دولار والتي تحظى بشعبية لدى الهواة الذين ينشرون صوراً لتزيين المنزل والأطعمة والزفاف.

ووفقاً لمصادر، تحدثت مع "فايننشال تايمز"، فإن المحادثات لم تكن نشطة في الوقت الحالي، حيث تتبع مايكروسوفت استراتيجية استحواذ تهدف إلى جمع المنصات النشطة عبر الإنترنت إلى خدماتها السحابية. وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

أشارت باينتريست، التي زادت قيمتها السوقية بأكثر من 600% خلال جائحة كورونا، في الماضي إلى رغبتها في أن تظل شركة مستقلة.

وسيمثل ارتفاع سعر سهمها عقبة أمام مايكروسوفت، على الرغم من أن القيمة السوقية لـ باينتريست لا تزيد عن 3% من القيمة السوقية لعملاق التكنولوجيا مايكروسوفت والبالغة 1.83 تريليون دولار.

كما ارتفعت أسهم باينتريست بنحو 7% في تعاملات ما قبل السوق صباح الخميس.

شراء باينتريست، والذي كان سيشكل أكبر صفقة على الإطلاق لشركة مايكروسوفت، كان سيختبر أيضاً شهية إدارة بايدن للسماح لشركات التكنولوجيا القوية بإبرام الصفقات.

ومع ذلك، فإن مايكروسوفت، التي تبيع بشكل أساسي للشركات والحكومات بدلاً من المستهلكين، تجنبت معظم ردود الفعل السياسية التي جعلت من الصعب على فيسبوك وغوغل إجراء عمليات استحواذ كبيرة.

صفقات بالجملة

كشفت مايكروسوفت لأول مرة عن رغبتها في الاستحواذ على شركة وسائط اجتماعية بارزة العام الماضي عندما حاولت شراء عمليات الولايات المتحدة لتطبيق تيك توك TikTok، والذي تعرض لضغوط لتصفية أعماله في الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي لإدارة ترمب، إلا أن الصفقة فشلت.

قامت مايكروسوفت بالعديد من عمليات الاستحواذ في السنوات الأخيرة. إلى جانب شراء موقع الشبكات المهنية لينكد إن LinkedIn مقابل 26 مليار دولار في عام 2016، فقد استحوذت على GitHub، وهو مستودع أكواد يتضاعف كشبكة لمطوري البرامج، و Minecraft، وهي لعبة على الإنترنت تجاوزت 131 مليون مستخدم العام الماضي.

في العام الماضي، استحوذت على شركة الألعاب الخاصة ZeniMax مقابل 7.5 مليار دولار.

نظرت مايكروسوفت إلى المجتمعات عبر الإنترنت كطريقة لجلب التطبيقات واسعة النطاق إلى نظامها الأساسي السحابي Azure.

قالت شركة باينتريست، الأسبوع الماضي إن عدد مستخدميها الشهريين نما إلى 459 مليون مستخدم، وتعتمد على خدمات الحوسبة السحابية من أمازون.

ما الفائدة؟

تعد ملكية المواقع التي تضم أعداداً كبيرة من المستخدمين النشطين، وكثير منهم ينشرون بشكل متكرر، قد وفرت أيضاً بيانات قيمة لأنشطة مايكروسوفت الأخرى. وقالت الشبكة إن البيانات الواردة من LinkedIn، على سبيل المثال، تُستخدم "لتخصيص" تطبيقات وخدمات مايكروسوفت الأخرى.

يمكن أن يتحول موقع الوسائط الاجتماعية حيث ينشر ملايين المستخدمين صوراً لأشياء يهتمون بها أو قد يرغبون في شرائها، إلى مصدر مهم للبيانات لعملاء خدمات التسويق من مايكروسوفت، بينما يعمل أيضاً كمواد خام لتدريب الشركة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

في الأسبوع الماضي، كشفت باينتريست عن زيادة بنسبة 76% في الإيرادات الفصلية، مما رفع أسهمها بأكثر من 10%. لقد عملت على توسيع قاعدة المعلنين الخاصة بها، وتقديم أشكال إعلانات وفرص للتجارة الإلكترونية تجعلها تتماشى مع التطورات المماثلة مع المنافسين مثل فيسبوك، وتيك توك.