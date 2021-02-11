تتم مقاضاة شركة التداول روبن هود Robinhood بتهمة القتل الخطأ لطالب جامعي يبلغ من العمر 20 عاماً مات منتحراً الصيف الماضي بعد أن رأى رصيداً سلبياً قدره 730 ألف دولار في حساب التداول الخاص به واعتقد خطأً أن هذا المبلغ مستحق عليه.

اتهم والدا ألكسندر كيرنز وأخته، منصة روبن هود بإغراء المستثمرين عديمي الخبرة مثل ابنهم لتحمل مخاطر كبيرة في الأدوات المالية المتطورة مثل تداول الخيارات الذي شارك فيه - دون تقديم الدعم اللازم للعملاء وتوجيه الاستثمار.

وجاء في الدعوى "أن روبن هود قامت ببناء منصة التداول الخاصة بها لتبدو وكأنها لعبة فيديو لجذب المستخدمين الشباب وتقليل ظهور مخاطر العالم الحقيقي". وفقاً لما ذكرته "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

بالإضافة إلى الموت غير المشروع، تتهم الشكوى المقدمة من عائلة إلينوي روبن هود بالتسبب بالإهمال في الضغط العاطفي والممارسات التجارية غير العادلة.

وقالت الدعوى: "بشكل مأساوي، كانت اتصالات روبن هود مضللة تماماً لأن أليكس في الواقع لم يكن مديناً بأي أموال".

في بيان، أوضحت روبن هود أنها أجرت سلسلة من التحسينات على عروض المشتقات المالية الخاصة بها، من خلال توفير إرشادات لمساعدة العملاء، وتحديثات حول كيفية عرض القوة الشرائية والدعم الصوتي المباشر للعملاء الذين لديهم مراكز خيارات مفتوحة.

قالت المنصة: "لقد دمرنا موت أليكس كيرنز. نحن لا نزال ملتزمين بجعل روبن هود مكاناً للتعلم والاستثمار بمسؤولية."

ذعر تام

ووفقاً للدعوى، توفي كيرنز، الذي بدأ استخدام روبن هود عندما كان طالباً في المدرسة الثانوية، بالانتحار في يونيو بعد أن وضع تداولاً للخيارات يتضمن خطراً "لم يفهمه أليكس".

وقالت الدعوى: "لقد كان في حالة ذعر تام، بسبب رصيد سلبي بقيمة 730 ألف دولار لم يفهم معناة، ونما ذعره ويأسه لأنه لم يتمكن من التواصل على مدى عدة ساعات مع أي شخص في الشركة، مضيفة أنه حاول مراراً وفشل في التواصل مع ممثلين في الشركة".

وأضافت الدعوى أنه بالإضافة إلى المأساة، لم يدرك كيرنز أن رصيده السلبي الهائل كان سيختفي من خلال ممارسة وتسوية الخيارات التي يحملها.

وقالت الدعوى، "روبن هود لم تكلف نفسها عناء شرح ذلك لأليكس أو الاستجابة لنداءاته اليائسة على نحو متزايد للحصول على المساعدة".

رسالته الأخيره

ترك كيرنز ملاحظة تشير إلى ارتباكه، وجاء فيها "كيف كان شاباً يبلغ من العمر 20 عاماً وليس لديه دخل قادر على الحصول على ما يقرب من مليون دولار من الرافعة المالية".

قالت Robinhood هذا الأسبوع إن تغييراتها تشمل معايير مالية جديدة ومتطلبات خبرة منقحة للعملاء الجدد الذين يسعون إلى تداول استراتيجيات وخطط خيارات متقدمة لتوسيع ذلك ليشمل حالات استخدام أخرى. قامت Robinhood أيضاً بتغيير نظامها لتصعيد طلبات الدعم عبر البريد الإلكتروني من بعض متداولي الخيارات.