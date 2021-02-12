كشفت بيانات رسمية حديثة تراجع معدلات الفقر في مصر، لأول مرة في 22 عاماً.

ووفق تقرير حديث، قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية، إن ريف الوجه البحري تصدر المحافظات في انخفاض معدل الفقر، موضحاً أن نسبة معدل الفقر انخفض لأول مرة في ريف الوجه البحري بنسبة 4.74% يلية ريف الوجه القبلي بنسبة 3.79%.

وأوضح التقرير أن مصر شهدت لأول مرة انخفاض معدل الفقر منذ عام 1999 إلى 29.7% مقارنة بنحو 32.5% خلال العام المالي 2017 / 2018.

وأكد التقرير أن جميع محافظات الجمهورية شهدت انخفاض معدلات الفقر، مما يؤكد على التوزيع المتوازن للاستثمارات العامة التي تنفذها الحكومة المصرية في المشروعات القومية، وذلك بالتزامن مع تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية تعد الأكبر في تاريخ مصر.

يأتي ذلك تزامناً مع استمرار تراجع معدلات التضخم، حيث تراجع معدل التضخم السنوي العام إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020. وتراجع التضخم السنوي العام بالمدن المصرية للشهر الثاني على التوالي مسجلا 4.3%، من 5.4% في ديسمبر الماضي، وفق ما جاء في بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، وتقرير حديث للبنك المركزي المصري.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم سالب 0.4%، مع استمرار تراجع أسعار مجموعة الخضراوات على نحو كبير، في ظل ارتفاع المخزون وضعف الطلب المحلي، حسبما قال ألان سانديب رئيس قطاع البحوث بشركة نعيم للوساطة في مذكرة بحثية أمس.

وانخفضت أسعار الغذاء بنسبة 1.6% على أساس شهري وبنسبة 0.5% على أساس سنوي، مقارنة بيناير 2020. وسجلت أسعار مجموعة الخضراوات انخفاضا بنسبة تجاوزت 20% في المتوسط على نطاق الجمهورية مقارنة بديسمبر الماضي، بعد أن كانت قد شهدت انخفاضا بنحو 10% أيضا على أساس شهري في ديسمبر.

وتراجع معدل التضخم السنوي الأساسي أيضا - والذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار مثل الأغذية - إلى 3.6% في يناير مقارنة بـ 3.8% في ديسمبر، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي الشهري، مسجلا 0.5%، مقارنة بنحو 0% في ديسمبر.