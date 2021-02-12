نادراً ما شهد عصر التعامل المباشر مع المستهلك سفينة صاروخية مثل بايت Byte.

أسس رائدا الأعمال سكوت كوهين وبليك جونسون الشركة في عام 2017 وأطلقا أدوات تقويم الأسنان في يناير 2019، ومع تقدم الشركة لتصل إلى 100 مليون دولار في المبيعات السنوية بعد أقل من عامين، استحوذت شركة Dentsply Sirona على الشركة الناشئة مقابل مليار دولار.

تعمل الشركة على تقديم 20 إلى 30 منتجاً لتقويم الأسنان، ومنتجات تبييض الأسنان ومعالجة الابتسامة، من خلال التسوق عبر الإنترنت، مع كتيبات لإرشادات الاستخدام ومساعدة طبية على مدار الساعة من متخصصين.

يتم تقديم منتجات الشركة مغلفة مثل الهواتف الذكية، ويقوم المستهلك باستخدامها وتركيبها بنفسه، حيث ركزت الشركة على جودة المنتجات في سوق الولايات المتحدة، والذي يبلغ حجمه 12 مليار دولار في عمليات تقويم الأسنان.

ووفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت"، فإن الشركة لم تأخذ أي تمويل لرأس المال الاستثماري، من خلال تسهيل تجربة التسوق، حيث تم الاعتماد على الاستشارات الطبية عبر الإنترنت، والتي أثبتت أنها مثالية عندما أُغلقت العيادات أثناء الوباء.

دفعت الشركة أيضاً الاستشارات إلى محادثات الفيديو والبريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، بدلاً من المكتب. في العام الأول، قفز عدد العملاء من 100 إلى 10000.