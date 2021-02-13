مع تغير العادات الاستهلاكية للغذاء في زمن جائحة كورونا وما صاحبه من إقبال مرتفع على الأطعمة السريعة، تتنافس شركات البيتزا العالمية فيما بينها لنيل حصة سوقية أكبر وكسب رضا المستهلكين فيما بدا أنها حرب ضروس بين كبار المصنعين على غرار ما يحدث في حرب البيرغر المندلعة منذ سنوات طويلة بين ماكدونالدز وبيرغر كينغ.

وتشكل 3 علامات تجارية كبرى وهي Papa John’s و Domino’sو Pizza Hut نحو 8% من إجمالي استهلاك البيتزا بحسب بيانات Tastewiseوما ذكره موقع "Yahoo Finance".

وتتبارى تلك الشركات فيما بينها لكسب رضا المستهلكين وولاء عملائها من خلال خطط تسويقية ضخمة وخفض للأسعار وابتكار أصناف جديدة منخفضة الأسعار لكسب شرائح جديدة.

المنافسة تحتدم

ومنذ مطلع العام الجاري، بدأت سلاسل البيتزا الكبرى في الولايات المتحدة بذل الغالي والنفيس من أجل الفوز بولاء مستهلكيها، إذ كشفت Pizza Hut عن مجموعة جديدة من الأصناف التي يرتفع الإقبال عليها نظرا لسعرها المنخفض مقارنة مع محتوياتها الغنية، إذ تبدأ أسعار الأصناف الجديدة من نحو 11 دولارا فقط.

وتحركت الشركات الكبرى هي الأخرى سريعا لكسب ثقة وولاء المستهلكين إذ طرحت شركة Papa John’s منتجات غنية بالمحتويات هي الأخرى تبدأ من أسعار 12 دولارا، فيما عمدت Domino’s على الترويج لنكهات جديدة للمرة الأولى في السوق بأسعار منخفضة.

ولا تقتصر المنافسة على تلك العلامات الشهيرة، فشركات أخرى على غرار Nestle السويسرية اكتسبت مبيعات البيتزا المجمدة لديها زخما كبيرا في زمن الجائحة بفعل إجراءات الإغلاق في مواجهة الفيروس ما تسبب في قفزة كبيرة بالمبيعات خلال الفترة الماضية.

الأسهم في اتجاه صاعد

وفي تلك الأثناء، بدا أن المستثمرين يفضلون أسهم شركات البيتزا التي تتخذ اتجاها صعوديا منذ مطلع العام الجاري.



وتشير بيانات Yahoo Finance إلى ارتفاع أسهم Papa John’s نحو 41% منذ مطلع العام الجاري لتحلق حول مستويات 109 دولارات مقارنة مع 85 دولارا فقط في نهاية العام الماضي وسط موجة شراء على السهم مع توقعات بقفزة في المبيعات.

وارتفعت أسهم علامة Domino’s هي الأخرى منذ مطلع العام الجاري بنحو 2% فيما استقرت أسهم شركة Yum! Brands المالكة لعلامة Pizza Hut دون تغيير.

وتقول مذكرة بحثية صادرة عن BTIG إن أسهم شركات البيتزا ستزدهر هذا العام بعد التراجعات التي منيت بها العام الماضي مع خطط طموحة للتوسع وتخفيف إجراءات الإغلاق التي ضربت مبيعات الأفرع لتلك العلامات التجارية.

نهم استهلاكي

وتشير بيانات Research and Markets إلى أن حجم سوق البيتزا العالمي سيبلغ نحو 233 مليار دولار بحلول العام 2023 مع ارتفاع مطرد في الطلب عليها من قبل المستهلكين.

وفي أميركا وحدها، تشير بيانات Slice Life إلى أن الأميركيين يستهلكون نحو 350 شريحة بيتزا في الثانية الواحدة ما يجعل معدل الاستهلاك السنوي في أكبر اقتصاد بالعالم يقف على عتبة 3 مليارات بيتزا سنويا ويصل بإجمالي ما ينفقه الأميركيون عليها لنحو 38 مليار دولار في العام الواحد.