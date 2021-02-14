قال المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في Kitopi، بول زغبي، في مقابلة مع العربية، اليوم الأحد، إن Kitopi هي منصة للمطابخ السحابية العالمية، تأسست بداية 2018، تتركز فكرتها الرئيسية على عقد شراكات مع مطاعم حول العالم لصناعة الأغذية والمشروبات، بموجب الشراكات تقوم Kitopi، بتشغيل هذه المطاعم داخل مطابخها السحابية والعمل مع تطبيقات التوصيل للتوسع إلى عملاء جدد لتلك المطاعم.

وأضاف أن الشركة ساعدت مطاعم عالمية للتوسع عبر الحدود في 14 يوما فقط، وبأقل مصروفات وتكاليف تشغيلية، وتدير الشركة أكثر من 60 مطبخا في الإمارات والسعودية والكويت، وتضم 1200 عضو، وقامت بإنشاء شراكات مع أكثر من 200 مطعم من جميع أنحاء العالم.

وتابع: "تتعاون كيتوبي مع المطاعم والطهاة الذين يعملون لصالحهم وتدير العمليات المتكاملة لتشمل توريد المكونات، وخدمة العملاء، والعمل مع تطبيقات التوصيل، لتسليم الطعام بشكل سريع وآمن".

وأشار إلى أن جائحة كورونا غيرت قطاع الأغذية والمشروبات بشكل جذري، وهذا التغيير كان له أثر إيجابي على Kitopi، واستحوذت على شريحة أكبر من العملاء، وعام 2020 كان أفضل الأعوام وسجل نمو 4 أضعاف في نتائج الشركة.

وقال بول زغبي، إن الشركة تحقق أرباحا سنوية، وتسعى للتوسع في جميع مناطق العالم.

وتابع: "الوقت الحالي نتوسع في السعودية، لأنها من أهم الأسواق للشركة، ولدينا 7 مطابخ في مدينة الرياض، ومطبخ واحد في جدة جرى افتتاحه حديثاً، وتعمل الشركة على فتح 5 مطابخ أخرى في جدة قبل الربع الثالث من العام الجاري، مع التوسع لاحقاً في باقي مناطق المملكة لا سيما المنطقة الشرقية، مع التركيز على خلق وظائف لا سيما للسيدات السعوديات".

وأشار المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في Kitopi، إلى التوسع في جنوب آسيا في الربع الثالث من 2021.

أطلقت شركة كيتوبي عملياتها في جدة، لتكون المدينة الخامسة التي تشغّل فيها الشركة مطاعمها الافتراضية، أو ما يعرف بـGhost Kitchen، والتي تخدم من خلالها عملاءها من المطاعم، بغرض التوصيل للعملاء النهائيين.