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المطبخ الشبح.. هكذا يؤمن الطعام في زمن كورونا

اقتصاد

المطبخ الشبح.. هكذا يؤمن الطعام في زمن كورونا

حجم سوق المطابخ الافتراضية عالمياً يقدر بنحو تريليون دولار

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دبي - العربية.نت

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ظهرت مؤخراً مصطلحات مثل، المطبخ الشبح أو المطبخ الافتراضي أو مطبخ الظل أو المطبخ المظلم، وذلك لإعداد الطعام في مطابخ مخصصة لتحضير وجبات التوصيل فقط، وبرزت هذه الأفكار كنموذج تجاري استجابة للنمو السريع على طلب الطعام عبر الإنترنت.

وذلك عبر توفير المطبخ ولوازمه ويقوم فريق عمل من مطعم معين باستخدام المطبخ مقابل مشاركة نسبة من المبيعات، أو السماح باستخدام قائمة الطعام والعلامة التجارية من قبل مشغلي المطبخ الشبح مقابل نسبة من المبيعات، أو إيجار مطابخ الفنادق والمطاعم المغلقة من قبل مشغلي المطابخ الشبح مقابل نسبة من المبيعات.

ويعمل ذلك على اختصار تكاليف العمالة والإيجار وتغطية مناطق أوسع لتقديم خدمة توصيل الطعام، وبحسب بيانات "Euromonitor"، فإن حجم سوق المطابخ الافتراضية عالمياً يقدر بنحو تريليون دولار، وبلغت المبيعات السنوية للمطابخ الشبح 300 مليون دولار، مع توقعات بارتفاعها سنوياً 25% حتى 2025.

وحديثاً أطلقت شركة كيتوبي عملياتها في جدة، لتكون المدينة الخامسة التي تشغّل فيها الشركة مطاعمها الافتراضية، أو ما يعرف بـGhost Kitchen، والتي تخدم من خلالها عملاءها من المطاعم، بغرض التوصيل للعملاء النهائيين.

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