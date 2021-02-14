حققت شركة رأس المال المخاطر DCM Venture عائداً بقيمة 16 مليار دولار من الاكتتاب العام لتطبيق وسائل التواصل الاجتماعي الصيني كوايشو Kuaishou بعد أن تم الإدراج في هونغ كونغ وليس في الولايات المتحدة، حيث يتوقع المؤسس المشارك لشركة DCM، ديفيد تشو، أن تحذو حذوها أبرز الشركات التكنولوجية الناشئة في الصين.

قال تشو إن السبب الرئيسي هو أربع سنوات من "الضرب السياسي" من قبل إدارة ترمب للشركات الصينية.

أوضح تشو، الذي تدعم شركته البالغة من العمر 25 عاماً الشركات الناشئة في الولايات المتحدة والصين واليابان: "لقد كانت لديك هذه العلاقة العدائية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين".

أضاف، بين قصف ترمب لهواوي ووعده بشطب بعض الشركات الصينية، "جعل ذلك الشركات الصينية تعيد التفكير في طرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة". وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

في الماضي، كانت البورصات الأميركية شديدة التنافس في جذب الشركات الصينية الكبرى، حيث تم طرح شركات مثل "علي بابا"، و"جيه دي"، للاكتتاب العام في بورصة ناسداك في عام 2014، وسبقهم بسنوات شركة الإنترنت Baidu ومنصة الألعاب NetEase وموقع السفر Ctrip.

تحول الاتجاه بعيداً عن الولايات المتحدة، حيث اختارت أكبر النجاحات التكنولوجية في الصين البقاء أقرب إلى الوطن، حيث تعد بورصة هونغ كونغ هي رابع أكبر بورصة في العالم من حيث القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة، بعد بورصة نيويورك وناسداك وبورصة شنغهاي.

قال تشو، إن هونغ كونغ كانت تكتسب قوة حتى قبل الحرب التجارية بين ترمب والصين، فيما عملت السنوات الأربع الماضية على زيادة سرعة ذلك.

في يناير، استجابت بورصة نيويورك لأمر تنفيذي من الرئيس ترمب آنذاك، وقعه في نوفمبر، يمنع الأميركيين من الاستثمار في 31 شركة حددتها وزارة الدفاع على أنها شركات "عسكرية صينية شيوعية". تضمنت تلك القائمة أكبر 3 شركات اتصالات صينية، وجميعها مدرجة في بورصة هونغ كونغ.

بغض النظر عن النهج الذي تتبعه إدارة بايدن، يتوقع تشو أن تظل هونغ كونغ قوية لأن "الشركات ترى أنها تستطيع طرح أسهمها للاكتتاب العام في هونغ كونغ وأن تكون بنفس الحجم".

تستعد Tencent Music لاكتتاب عام بقيمة 5 مليارات دولار في هونغ كونغ بعد طرحها للاكتتاب العام لأول مرة في NYSE في عام 2018، وهي خطوة قام بها Alibaba في عام 2019 وNetEase العام الماضي.