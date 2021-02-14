وجه الملياردير الأميركي إيلون ماسك طلباً غريباً للكرملين، وذك عبر تغريدة نشرها على حسابه على موقع "تويتر".

قام الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا، وسبيس إكس بالتغريد على حساب تويتر الرسمي للكرملين، متسائلاً عما إذا كان الرئيس الروسي يريد الانضمام إليه لإجراء محادثة على تطبيق Clubhouse، وهو تطبيق يتيح للأشخاص إنشاء مجموعات مناقشة رقمية.

لا يمكن تحميل التطبيق من متجر التطبيقات مثل أي تطبيق آخر، فقط يمكن تحميله عبر دعوات خاصة يتم إرسالها من المشتركين الحاليين للراغبين في الاشتراك.

ارتفعت قيمة دعوات الانضمام إلى تطبيق Clubhouse إلى أكثر من 60 دولارا في الصين، حيث يتم بيعها على مواقع التجارة الإلكترونية والسلع المستعملة في أكبر سوق في العالم.

في وقت سابق من يوم السبت، قالت Clubhouse إنها تقوم بمراجعة ممارسات أمان البيانات الخاصة بها بعد أن وجد مرصد ستانفورد للإنترنت نقاط ضعف محتملة في بنيته التحتية قد تسمح بالوصول الخارجي إلى بيانات المستخدم الصوتية.