تدرس الذراع الاستثمارية لشركة مورغان ستانلي التي تبلغ قيمة أصولها المدارة 116 مليار دولار والمعروفة ببراعتها في اختيار أسهم النمو، إضافة بيتكوين إلى قائمة الرهانات المحتملة.

تستكشف شركة كاونتر بوينت غلوبال، وهي وحدة تابعة لشركة مورغان ستانلي لإدارة الاستثمارات، والتي حققت مراكز متقدمة في تصنيفات الصناديق المشتركة، ما إذا كانت العملة المشفرة ستكون خياراً مناسباً لمستثمريها، وفقاً لأشخاص على دراية بالموضوع. يتطلب المضي قدماً في الاستثمارات موافقة الشركة والمنظمين.

تضع مورغان ستانلي، تاريخها البالغ قرنا من الزمان تقريباً وراء فئة الأصول المتقلبة التي لا تزال تكافح من أجل الفوز بالقبول في معظم الصناعة المالية التقليدية، إلا أن قفزة بمقدار أربعة أضعاف في أربعة أشهر أثارت اهتمام العملاء، مما جعل تجاهل الأصول الرقمية أكثر صعوبة. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

بعد جذب انتباه أباطرة صناديق التحوط بما في ذلك آلان هوارد وبول تودور جونز، حققت العملات المشفرة تقدماً مؤخراً مع المزيد من الشركات الأساسية مثل ماستركارد، وبنك أوف نيويورك ميلون، فضلاً عن شركة "تسلا" والتي استثمرت 1.5 مليار دولار، وتخطط لبدء قبول العملة المشفرة كوسيلة للدفع.

رفضت متحدثة باسم مورغان ستانلي التعليق. وقد تؤدي المراجعة في النهاية إلى اختيار مورغان ستانلي الابتعاد عن بيتكوين.

تشرف كاونتربوينت على حوالي 19 صندوقاً، حققت خمسة منها مكاسب تجاوزت 100% في عام 2020. وقد احتلت صناديقها المشتركة باستمرار المرتبة الأولى في التصنيف في السنوات الأخيرة.

على الرغم من حجمها، تعتمد المجموعة على استثمارات مركزة ولديها حصص في حوالي 200 شركة فقط.