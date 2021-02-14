يحقق المدعون العامون في نيويورك في المعاملات المالية حول بعض العقارات المميزة لدونالد ترمب في مانهاتن، مما يوسع النطاق المعروف للتحقيق الجنائي للرئيس السابق وشركته، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

قالت المصادر، إن المدعين العامين في مانهاتن يفحصون القروض التي حصل عليها ترمب في مبناه الرئيسي في الجادة الخامسة، وبرج ترمب 40 وول ستريت، وفندق وبرج ترمب إنترناشيونال، وترمب بلازا. وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأشارت المصادر، إلى أن جميع القروض تم تقديمها إلى الرئيس الأميركي السابق ترمب من قبل الشركات التابعة لشركة Ladder Capital، قيد الفحص، وهي مؤسسة استثمار عقاري مقرها مدينة نيويورك.

منذ عام 2012، أقرضت Ladder Capital ترمب أكثر من 280 مليون دولار لمباني مانهاتن الأربعة، وفقاً لسجلات الممتلكات.

ورفض محامو ترمب ومنظمة ترمب التعليق. فيما وصف ترمب التحقيق بأنه "مطاردة ساحرات" حزبية بقيادة المدعي العام لمنطقة مانهاتن سايروس فانس جونيور، وهو ديمقراطي. ووصف محامو ترمب التحقيق بأنه "رحلة صيد" في محاولة فانس للحصول على الإقرارات الضريبية للرئيس السابق.

قال مكتب فانس في إيداعات المحكمة إنه يتابع تحقيقاً معقداً في مزاعم التأمين والاحتيال المصرفي من قبل منظمة ترمب والعاملين فيها.

يأتي فحص المدعين لممتلكات ترمب في مانهاتن في الوقت الذي يخوض فيه مكتب فانس معركة قانونية من أجل الإقرارات الضريبية للرئيس السابق وغيرها من المعلومات المالية.

في حين أن تركيز اهتمام المدعين العامين بممتلكات ترمب وقروضه غير معروف، فقد يبحثون عن تناقضات بين مستندات القرض والمعلومات المالية التي قدمها ترمب في مكان آخر، مثل تلك المتعلقة بالإقرارات الضريبية أو المقدمة إلى شركة التأمين، وفقاً لخبراء قانونيون.

وقال الخبراء، إن كتابة معلومات خاطئة عن طلب قرض بهدف الحصول على مزايا مالية لا يحق للفرد الحصول عليها يمكن أن يمثل جريمة بموجب قانون نيويورك.

تقدم Ladder عادةً القروض، ثم تبيع الديون إلى مستثمرين آخرين في شكل أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري التجاري.