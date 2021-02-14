زحمة اكتتابات تنتظر سوق الأسهم السعودية هذا العام، فبعد أن جمعت 5.4 مليار ريال العام الماضي، يبدو الوضع هذا العام أفضل وأكثر تفاؤلا.

فمن جهة كانت عوائد من استثمر بطروحات العام الماضي مجزية، ومن جهة أخرى يتوفر هذا العام نقد أكثر من العام الماضي عندما نقيسه بحجم الودائع في النظام المصرفي. فحسب بيانات المركزي السعودي فقد قفزت الودائع من تريليون وثمانمئة مليار ريال بنهاية 2019 إلى تريليون وتسعمئة وأربعين مليار ريال بنهاية 2020 أي أن هناك 140 مليار ريال إضافية أودعها الأفراد والمؤسسات في البنوك، ستكون متاحة للإنفاق أو الاستثمار.

وبالنسبة لاكتتابات العام الماضي، فقد كانت بشكل عام فقيرة نظرا لظروف السوق وجائحة كورونا، لكن رغم ذلك فقد استحوذت السوق السعودية على أربعة من أصل السبعة اكتتابات التي تمت في منطقة الخليج. وهي، مجموعة سليمان الحبيب جمعت 2.6 مليار ريال من طرحها وسهمها مرتفع بأكثر من 116% منذ الإدراج لنهاية يوم الخميس.

وثاني الاكتتابات مجموعة بن داود القابضة التي جمعت 2.2 مليار ريال وسهمها مرتفع بـ 8% منذ الإدراج. وشركة أملاك العالمية للتمويل التي جمعت 435 مليون ريال وسهمها مرتفع 17% منذ الإدراج. وأخيرا شركة سمو العقارية - التي أدرجت في سوق نمو وجمعت 30 مليون ريال وسهمها مرتفع 300% منذ الإدراج.

هذه الاكتتابات الأربعة التي حصلت العام الماضي، باستثناء صناديق المؤشرات المتداولة ولا صناديق الريت ولا السندات حيث لو أضفنا هذه الإدراجات سيصبح المجموع 22 إدراجا.

الاكتتابات المرتقبة

خالد الحصان المدير التنفيذي للسوق المالية تداول صرح مؤخرا: "نرى الكثير من التحضيرات لاكتتابات هذا العام وأتوقع أن يكون العدد أعلى من العام الماضي".

وأوضح الحصان أن خطط طرح البورصة للاكتتاب العام سَتُعلن خلال العام الحالي.

ونترقب أيضا، اكتتاب الخريف للطاقة والمياه وقد تم الإعلان عن سعر الطرح اليوم، والذيب لتأجير السيارات، وإس تي سي سوليوشنز - التابعة لإس تي سي، وتطبيق "جاهز" لتوصيل الطعام وهي أول شركة ناشئة أو startup ستدخل السوق السعودية.

وكذلك وحدة البتروكيماويات المتخصصة التابعة لسابك، قد نرى طرحها هذا العام. وقد نرى إدراجا لأكوا باور بقيمة قد تتجاوز المليار دولار.

ولا نستبعد طرح حصة جديدة من أرامكو هذا العام بعد تصريح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بأن تمويل المشاريع الطموحة التي يتم الإعلان عنها قد يكون عن طريق طرح حصة إضافية من أرامكو.

مع العلم أن اكتتاب أرامكو في 2019 لا يزال هو الأعلى في التاريخ حيث جمع 29.4 مليار دولار.