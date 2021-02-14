يعمل غولدمان ساكس على مشروع مشترك للخدمات المصرفية الاستثمارية والمتخصص في تكنولوجيا السيارات.

ستجمع هذه الخطوة بين فريق غولدمان ساكس، الذي يركز على الشركات الصناعية والتكنولوجية وفريق الشركة الذي يركز على الإعلام والاتصالات، بقيادة ديف فريدلاند، الذي يقود غولدمان ساكس أميركا.

قال فريدلاند: "سيؤدي ذلك إلى تعاون أكبر، وتخصيص أكبر للموارد، وتنفيذ أكثر كفاءة للفرص، والمزيد من الدعم المؤسسي الداخلي". وفقاً لما ذكره موقع "Business Insider"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفرت تكنولوجيا السيارات الكثير من فرص عقد الصفقات والاكتتاب لبنوك وول ستريت في السنوات الأخيرة، حيث كان هناك عدد من عمليات الاستحواذ البارزة والاكتتابات العامة التي تشمل شركات السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة وشركات النقل.

تضمنت بعض أكبر التحركات في العام الماضي شراء أمازون لشركة زوكس Zoox الناشئة لتصنيع الروبوتات، واستحوذت أوبر على بوستماتس Postmates، كما تم دمج شركة نيكولا Nikola الناشئة للشاحنات الكهربائية مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أو ما يعرف بـ SPACs والمسماة فيكتول كيو VectoIQ.

عمل غولمان ساكس في السنوات الأخيرة مع شركات تسلا وأوبر وشركة لوردستاون موتورز الناشئة للسيارات الكهربائية.

لعبت شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص SPACs دوراً رئيسياً في كل من الاستثمار المصرفي وصناعات السيارات خلال العام الماضي.

في أعقاب الزيادات الهائلة في أسعار أسهم صانعي السيارات الكهربائية مثل تسلا، ونيو، فإن الشركات الناشئة التي تصنع السيارات الكهربائية، أو مستشعرات الرادار، والتي تستخدمها المركبات المستقلة للكشف عن الأجسام القريبة، تم طرحها للجمهور من خلال عمليات اندماج مع SPAC بوتيرة سريعة.

اندمجت أكثر من 20 شركة معنية بإحدى الصناعتين مع شركة استحواذ ذات غرض خاص SPAC، أو أعلنت عن نيتها القيام بذلك، منذ بداية عام 2020.

تجعل SPAC من الأسرع والأسهل على الشركات أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام أكثر من الاكتتابات العامة الأولية التقليدية، بينما تسمح أيضاً للشركات الناشئة التي حققت إيرادات قليلة أو معدومة بمشاركة توقعاتها المالية مع الجمهور.

لكن بعض المحللين يرون أن حجم صفقات الاندماج بين شركات السيارات الكهربائية وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص قد خلق فقاعة مضاربة مماثلة لتلك التي بالغت في تضخيم قيم أسهم شركات الإنترنت في أواخر التسعينيات.