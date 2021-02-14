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رد صادم من رئيس "فولكس فاغن" على خطط "أبل" لتصنيع السيارات

أبل ل
شركة أبل
سيارات كهربائية

رد صادم من رئيس "فولكس فاغن" على خطط "أبل" لتصنيع السيارات

رفض ديس مخاوف احتمال التحول إلى شركة تصنيع تعاقدية لشركات التكنولوجيا

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دبي - العربية.نت

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في الوقت الذي يراقب الجميع خطط شركة "أبل" لإطلاق سيارتها الكهربائية، وكيف يمكن أن تكون ثورية مثل هواتفها الذكية، يرى الرئيس التنفيذي لأكبر شركة سيارات في العالم، أن الأمر لا يستدعي الخوف.

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "فولكس فاغن"، هربرت ديس، خطة شركة "أبل" لدخول صناعة السيارات منطقية للغاية حيث يجمع صانع آيفون خبرته في البرمجيات والبطاريات والتصميم مع موارد هائلة.

وقال ديس، "على الرغم من ذلك، لسنا خائفين. يختلف قطاع السيارات عن صناعة التكنولوجيا، ولن تتمكن أبل من قيادته بين عشية وضحاها". وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ورفض ديس، المخاوف من احتمال تحول أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا إلى شركة تصنيع تعاقدية لشركات التكنولوجيا.

كانت شركة "أبل" في مفاوضات لتصنيع سياراتها عبر شركة "هيونداي-كيا" الكورية الجنوبية في مصانع الأخيرة في الولايات المتحدة، وهي الأخبار التي تم نسفها مؤخراً بعد تصريح هيونداي بعدم وجود اتفاق مع "أبل".

يخطط عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة وآسيا لاقتحام الصناعة حيث تتحول السيارات تدريجياً إلى مركبات ذاتية القيادة كثيفة البرامج.

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