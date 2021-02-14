مع ارتفاع الإصابات مجددا بفيروس كورونا وحالات الإغلاق التي اتخذتها عديد البلدان حول العالم لوقف انتشار الفيروس، إلا أن أسهم شركات الطيران الكبرى تواصل الصعود رغم مؤشرات واضحة على أن الجائحة لن تنتهي بالمستقبل القريب في الوقت الذي جرى فيه التوصل إلى لقاحات عالية الفاعلية وارتفاع معدلات التطعيم.

ويشير تقرير لموقع "Barron’s" إلى أن أسهم تلك الشركات حتى بات ينفصل عن واقع الأداء المالي لتلك الشركات، ففي الوقت الذي تشير فيه المؤشرات المالية لتلك الشركات على تراجع أعمالها تواصل أسهمها موجة صعود قياسية وتحلق عند مستويات تاريخية.

وثمة نماذج على هذا الأمر، ففي الوقت الذي أعلنت فيه شركة Spirit Airlines عن عدم تحقيقها مستهدفات الربع الأخير من العام الماضي بسبب تبعات الجائحة وارتفاع أسعار وقود الطائرات، يحلق السهم عند مستويات قياسية مع ارتفاعه بنحو 360٪ من أدنى مستوياته في 52 أسبوعا.

وفي المشهد الأوسع لأسهم قطاع الطيران، لم يبد الأمر مختلفا فمنذ مطلع العام الجاري ارتفع مؤشر شركات القطاع نحو 12٪ مقارنة مع 4.3٪ لمؤشر S&P500 في إشارة لا تخطئها العين على تهافت المستثمرين لشراء أسهم تلك الشركات رغم ضبابية مستقبل أعمالها في خضم معطيات الجائحة على أرض الواقع.

وفي مشهد حزمة التحفيز الأميركية الجديدة المقدرة بنحو 1.9 تريليون دولار قصة أخرى لشركات الطيران الأميركية، إذ تتضمن تلك الحزمة مساعدات لشركات الطيران تقدر بنحو 14 مليار دولار ونحو 8 مليارات دولارات للمطارات ومليار دولار أخرى للشركات المغذية للصناعة.

ويسعى تحالف لشركات الطيران الأميركية لاعتراض مقترحا بضرورة إجراء فحوصات كورونا للمسافرين المحليين وهي الخطوة التي يرى تحالف الشركات الكبرى في البلاد العاملة بالقطاع بأنها قد تكون مدمرة للصناعة خلال الفترة المقبلة.

ويستند التحالف إلى أن توفير المعطيات اللوجستية لفحص نحو 14 ألف مسافر داخلي يوميا أمرا صعب المنال ومن شأنه أن يؤثر بالسلب على أعمال تلك الشركات المتضررة بالأساس بفعل تبعات كورونا.

ويقول محللون لدى JP Morgan في مذكرة بحثية إن شركات الطيران الأميركية كانت الأكثر ربحية في العالم رغم تبعات الجائحة بفعل إجراءات الدعم الحكومي والأموال الفدرالية التي تلقتها تلك الشركات لحماية الوظائف والتي بلغت نحو 65 مليار دولار بالإضافة إلى 14 مليار دولار أخرى في الطريق من ضمن حزمة التحفيز الأميركية الجديدة.

وتتابع المذكرة "كل تلك الأمور تجعل المستثمرون لا يشعرون بالقلق حيال أعمال شركات القطاع ويفسر استمرار موجة صعود تلك الأسهم رغم ضبابية المشهد".