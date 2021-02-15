.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

نوفاك: أسواق النفط متوازنة والسعر بين 45 و60 دولاراً لهذا العام

نفط روسي
أسعار النفط
أسعار النفط

نوفاك: أسواق النفط متوازنة والسعر بين 45 و60 دولاراً لهذا العام

المستويات الحالية تتوافق مع وضع السوق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عادت أسواق النفط العالمية إلى التوازن بعد الانهيار التاريخي للطلب في العام الماضي، وفقاً لنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

وقال نوفاك على قناة روسيا 1 يوم الأحد: "الأشهر القليلة الماضية شهدنا تقلبات منخفضة، مما يعني أن السوق متوازنة، والأسعار التي نراها اليوم تتوافق بالتأكيد مع الوضع في السوق".

وتوقع نوفاك، الذي كان يشغل منصب وزير الطاقة الروسي، أن يتراوح متوسط سعر النفط الخام بين 45 إلى 60 دولاراً للبرميل هذا العام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

توترات جيوسياسية تحلق بالنفط.. وبرنت يحوم قرب 64 دولاراً طاقة أسعار النفط توترات جيوسياسية تحلق بالنفط.. وبرنت يحوم قرب 64 دولاراً

ارتفع خام برنت القياسي بنسبة 22% هذا العام ليصل إلى 63 دولاراً للبرميل مع تعافي استخدام الطاقة في الولايات المتحدة والصين وطرح الدول لقاحات ضد فيروس كورونا.

كما تعززت الأسعار بفعل التخفيضات الكبيرة للإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها الذين يحاولون التخلص من فائض المخزونات التي تراكمت خلال الوباء.

وقال نوفاك إن سوق النفط "تعافت جزئياً، لكن ليس تماماً بعد"، مضيفاً أن الطلب العالمي كان أقل من 8% إلى 9% عن مستويات ما قبل الوباء بنهاية العام الماضي، مقارنة بانخفاض 20% إلى 25%. في أبريل ومايو.

معظم أعضاء تحالف أوبك +، الذي كان يعمل تدريجياً على استعادة البراميل التي توقفت خلال الأزمة، يوقفون العملية لمدة شهرين. لكن روسيا ضمنت زيادة قدرها 65 ألف برميل يومياً في حصتها لشهري فبراير ومارس، في حين تنفذ المملكة العربية السعودية خفضاً أحادياً قدره مليون برميل يومياً. سيجتمع وزراء أوبك + في أوائل مارس لمناقشة الخطوات التالية.

علق نوفاك أيضاً على مشروع نورد ستريم 2، وهو خط أنابيب للغاز الطبيعي يجري بناؤه تحت بحر البلطيق من روسيا إلى الساحل الألماني. وقال نوفاك إنه على الرغم من العقوبات الأميركية التي تستهدف المشروع، فإنه سيكتمل، واستؤنف العمل على الخط في أواخر عام 2020 بعد توقفه لمدة عام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل
بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل

اكتشف المزيد