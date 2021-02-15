رد الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول العرض الذي قدمه، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك.

وعلى الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لكن الكرملين لا يزال حريصاً على معرفة المزيد عن دعوة الملياردير إيلون ماسك للدردشة على تطبيق كلب هاوس Clubhouse.

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف يوم الاثنين "إنه بلا شك عرض مثير للاهتمام للغاية لكننا بحاجة إلى معرفة ما يعنيه وما يقترحه. في حين أن بوتين شخصياً لا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، "سوف نتحقق من ذلك أولاً ثم سنرد"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

غرد إيلون ماسك على حساب تويتر الرسمي للكرملين في عطلة نهاية الأسبوع، متسائلاً عما إذا كان بوتين يريد الانضمام إليه لإجراء محادثة في تطبيق كلب هاوس Clubhouse، وهو التطبيق الذي يسمح للأشخاص بإنشاء مجموعات مناقشة رقمية ولا يمكن إجراء تحميله إلا من خلال دعوات خاصة للانضمام للتطبيق.

ولم يذكر بيسكوف ما إذا كان أي شخص في الكرملين يستخدم التطبيق.