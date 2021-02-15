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تسلا تدرس تصنيع سياراتها في هذا السوق

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تسلا
تسلا

تسلا تدرس تصنيع سياراتها في هذا السوق

%1 حصة السيارات الكهربائية في السوق

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دبي - العربية.نت

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تقترب شركة تسلا من اتفاقية لتصنيع سيارات كهربائية في الهند لأول مرة، مما يفتح فرصة جديدة للنمو بعد أن دشن مؤسسها إيلون ماسك الإنتاج في الولايات المتحدة والصين.

وقال رئيس وزراء ولاية كارناتاكا، مطلع الأسبوع، إن شركة تسلا اختارت ولاية كارناتاكا الجنوبية، وعاصمتها بنغالور، لإنشاء أول مصنع لها. فيما قالت مصادر مطلعة على الأمر، إن شركة صناعة السيارات تتفاوض مع المسؤولين المحليين منذ ستة أشهر وتنظر بنشاط في تجميع السيارات في ضواحي بنغالور، وفق ما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

أوضحت المصادر، أن الشركة تجري العناية الواجبة للعقارات المكتبية في المنطقة وتخطط لإنشاء منشأة للبحث والتطوير. وقالوا إن تسلا ركزت على بنغالور لأنها تتشكل لتصبح مركزاً للسيارات الكهربائية وتصنيع الطائرات.

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كان إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم قد غرد في 13 يناير على تويتر رداً على تقرير على مدونة تركز على تسلا أن صانع السيارات يجري محادثات مع عدة ولايات هندية لفتح مكتب وصالات عرض ومركز للأبحاث والتطوير - وربما مصنع.

تمثل السيارات الكهربائية حوالي 5% من مبيعات السيارات السنوية في الصين، مقارنة بأقل من 1% في الهند.

وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، يوجد حوالي 60% من مواقع الشحن البطيء والسريع في العالم في الصين.

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