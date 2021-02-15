مع كل الحديث عن الوسائط الرقمية إلا أنه من السهل نسيان مدى قوة الوسائط التقليدية مثل الراديو والتلفزيون.

في الولايات المتحدة الأميركية، لا يزال الراديو صاحب معدل الوصول المطلق وفقاً لشركة الأبحاث نيلسن، حيث يتفوق على التلفزيون من حيث مدى وصوله الأسبوعي.

وفقاً لقياسات نيلسن، يستمع أكثر من 200 مليون أميركي تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً فما فوق إلى الراديو مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، أي ما يعادل 91% من السكان البالغين.

فيما تشترك الهواتف الذكية والتلفزيون في المرتبة الثانية، حيث يصل كلاهما إلى 85% من البالغين في الولايات المتحدة في أي أسبوع معين، وفقاً للبيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت".

وعلى الرغم من فوز الراديو من حيث الوصول المطلق، يظل التلفزيون لا مثيل له فيما يتعلق بمتوسط الاستخدام اليومي، وفقاً لقياسات Nielsen، يقضي البالغون في الولايات المتحدة في المتوسط 4 ساعات و16 دقيقة يومياً في مشاهدة التلفزيون، وهو ما يقرب من 2.5 ضعف مقدار الوقت الذي يستمعون فيه إلى الراديو (ساعة و39 دقيقة).

فيما يستخدم أجهزة الكمبيوتر المكتبية نحو 58% من البالغين، وتأتي الأجهزة المتصلة بالإنترنت في المرتبة الخامسة من حيث معدل الوصول بنحو 49% من سكان الولايات المتحدة فوق سن 18 عاماً.