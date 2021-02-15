.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لن تصدق.. الإنترنت أقل وصولاً من الراديو في بلد التكنولوجيا

الراديو والسيارات
الراديو لا يزال يحظى بوصول كبير في عصر الإنترنت
تكنولوجيا

لن تصدق.. الإنترنت أقل وصولاً من الراديو في بلد التكنولوجيا

رغم فوز الراديو يظل التلفزيون لا مثيل له فيما يتعلق بمتوسط الاستخدام اليومي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع كل الحديث عن الوسائط الرقمية إلا أنه من السهل نسيان مدى قوة الوسائط التقليدية مثل الراديو والتلفزيون.

في الولايات المتحدة الأميركية، لا يزال الراديو صاحب معدل الوصول المطلق وفقاً لشركة الأبحاث نيلسن، حيث يتفوق على التلفزيون من حيث مدى وصوله الأسبوعي.

وفقاً لقياسات نيلسن، يستمع أكثر من 200 مليون أميركي تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً فما فوق إلى الراديو مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، أي ما يعادل 91% من السكان البالغين.

إيلون ماسك يوجه طلباً غريباً إلى رئيس دولة عظمى! قصص خاصة إيلون ماسك إيلون ماسك يوجه طلباً غريباً إلى رئيس دولة عظمى!

فيما تشترك الهواتف الذكية والتلفزيون في المرتبة الثانية، حيث يصل كلاهما إلى 85% من البالغين في الولايات المتحدة في أي أسبوع معين، وفقاً للبيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت".

وعلى الرغم من فوز الراديو من حيث الوصول المطلق، يظل التلفزيون لا مثيل له فيما يتعلق بمتوسط الاستخدام اليومي، وفقاً لقياسات Nielsen، يقضي البالغون في الولايات المتحدة في المتوسط 4 ساعات و16 دقيقة يومياً في مشاهدة التلفزيون، وهو ما يقرب من 2.5 ضعف مقدار الوقت الذي يستمعون فيه إلى الراديو (ساعة و39 دقيقة).

فيما يستخدم أجهزة الكمبيوتر المكتبية نحو 58% من البالغين، وتأتي الأجهزة المتصلة بالإنترنت في المرتبة الخامسة من حيث معدل الوصول بنحو 49% من سكان الولايات المتحدة فوق سن 18 عاماً.

جدول يوضح نسب وصول مختلف الوسائط في أميركا
جدول يوضح نسب وصول مختلف الوسائط في أميركا
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل
بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل

اكتشف المزيد