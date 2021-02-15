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هل تحتاج إلى تطبيق؟ هذه الشركة الناشئة لديها منصة لذلك

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تطبيقات الهواتف الذكية
تكنولوجيا

هل تحتاج إلى تطبيق؟ هذه الشركة الناشئة لديها منصة لذلك

لإدارة التطبيقات دون مبرمج

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دبي - العربية.نت

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في بلد مثل اليابان يكافح الأشخاص للعثور على عدد كافٍ من المهندسين والمبرمجين، حيث عززت هذه الحاجة الصارخة توقعات المستثمرين لشركة يابلي Yappli الناشئة، التي تصمم تطبيقات جاهزة يمكن للعملاء إدارتها بأنفسهم دون الحاجة إلى توظيف مبرمجين.

ووفقاً لـ "بلومبيرغ"، فقد تضاعفت أسهمها تقريباً منذ إدراجها في طوكيو في نهاية ديسمبر، مما منحها قيمة سوقية تبلغ حوالي 750 مليون دولار.

وبدأ الرئيس التنفيذي ياسوبومي إيهارا والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ماسافومي سانو، وكلاهما عمل في ياهو اليابان، الشركة بعد محاولة شاقة لإنشاء تطبيق خاص بهما تماماً كما بدأت الهواتف الذكية في الازدهار في اليابان في أعقاب الزلزال والتسونامي في عام 2011.

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وقال إيهارا في مقابلة: "لقد أدركنا أن هناك فجوة كبيرة يجب سدها". كنا نعلم أن الجميع سيستخدمون التطبيقات في المستقبل - ولكن سيكون هناك حد لعدد الأشخاص الذين يمكنهم فعلاً صنعها، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

في حين لا يزال نموذج أعمال البرمجيات كخدمة للشركة غير مربح، فإنه يهدف إلى زيادة تدفق الإيرادات بشكل مطرد. أنشأت Yappli تطبيقات باللغة اليابانية للعملاء الدوليين بما في ذلك شركة أندر أرمور Under Armor بالإضافة إلى عمالقة محليين مثل شركة تويوتا موتور.

وتقوم الشركة بإنشاء وتصميم وإطلاق تطبيقات مواجهة للعملاء على متجر أبل، وغوغل بلاي، ثم تقوم بتسليمها للعملاء لتشغيلها باستخدام نظام إدارة المحتوى من "يابلي".

التحول الرقمي

وجذبت Yappli الانتباه أيضاً لأنها تحاول الركوب على توجه "التحول الرقمي" الذي تدفعه إدارة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، مما يضغط على الشركات اليابانية القديمة لدخول العصر الحديث.

وتعمل الشركة على تطوير التطبيقات لاستخدامها داخلياً من قبل الشركات لتحل محل الشبكات الداخلية القديمة وغيرها من المخلفات الرقمية المبكرة.

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