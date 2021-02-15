قال الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية طلال الذيابي، إن الشركة تتوقع ضخ ملياري درهم (545 مليار دولار) خلال العام الجاري للقيام بعمليات استحواذ وتوسعات جديدة.

وأضاف في مقابلة مع العربية أن الشركة، المدرجة في سوق أبوظبي، تعتزم خلال العام الجاري دخول السوق المصرية.

سوق أبوظبي

وأوضح الذيابي أن سوق العقارات في أبوظبي يشهد موازنة أكثر بين العرض والطلب، فرغم التحديات التي واجهتها الشركة في 2020، إلا أنها استطاعت مواجهتها وتجاوزها وهذا ما ظهر بنتائج أعمال الشركة في عام 2020 وخاصة في الربع الرابع.

وأشار إلى أن مبيعات الشركة تجاوزت مليار درهم من مبيعات مشروع نوايا، لتصل إجمالي مبيعات الشركة في 2020 إلى 3.6 مليار درهم.

وتابع: "ندخل 2021 بقوة، هناك فرص للنمو في التطوير وإدارة الأصول، وخاصة الشركات التابعة وبدأنا العام بالاستحواذ على شركة أستيكو لإدارة العقارات".

ويرى أن أكبر قطاع عقاري متأثر، هو قطاع الفنادق، وهو أقل القطاعات في شركة الدار، متوقعا وقت أكبر لتعافي هذا القطاع مقارنة بالقطاعات العقارية الأخرى.

التوسع

وفيما يتعلق بخطط الشركة عام 2021، قال إن الشركة ترى فرصا في السوق المحلية في المجالات المختلفة التي تعمل بها، كما ترى فرصا كبيرة في سوق العقارات بمصر.

وأوضح أن الشركة كانت تسعى إلى دخول السوق المصرية عام 2020، إلا أن جائحة كورونا عرقلت هذا الأمر، وتم تأجيل خطط دخول هذا السوق إلى العام الجاري. وتابع: "مازلنا بنفس الحماس لهذا السوق ونترقب دخوله في 2021".

التمويل

وعن القدرة التمويلية للشركة لتنفيذ خططها العام الجاري، قال إن القدرة المالية لدى الشركة جيدة والسيولة لديها كافية لتنفيذ المشاريع المخطط لها.

وأوضح أنه في حال احتياج الشركة المزيد من السيولة، فيمكنها اللجوء إلى للاستدانة، مشيرا إلى أن ما يساعدها في هذا الأمر هو تصنيفها الجيد.