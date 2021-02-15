قال الرئيس المالي التنفيذي لشركة تبريد، عادل سالم الواحدي، إن شركته تدرس حاليا دخول سوقي مصر والأردن بجانب الأسواق الست المتواجدة بها حاليا.

وأضاف في حديثه مع العربية، أن تبريد، المدرجة في سوق دبي، متواجدة في 6 دول، ومستمرة في خطتها الاستراتيجية طويلة وقصيرة الأجل، التي تتضمن التوسع على كافة الصعد، بالإنطلاق من الإمارات عبر إضافة عملاء جدد ومحطات جديدة أو عمليات استحواذ.

وتتواجد الشركة بالسوق السعودي وهو أحد الأسواق الهامة للشركة، ومن ضمن الأسواق التي تسعى الشركة التوسع بها، وفقا للواحدي.

وتابع: "لدينا مكتب في الهند. وثقنا العلاقات في القطاع الاقتصادي بالدولة. وهناك فرص بالسوق الهندي ندرسها دراسة متأنية".

وذكر أن هناك دراسة لفتح مكتب في مصر وهو سوق مهم للشركة وبه فرص واعدة، كما تدرس أيضا الشركة دخول السوق الأردني.

وعن مدى تأثير جائحة كورونا على أداء الشركة، قال الواحدي، إن التأثير كان محدود، ويعود ذلك لنشاط الشركة الهام الذي لا يمكن الاستغناء عنه، كما أن مستوى الخدمة التي تقدمها الشركة وكفائتها ساهم في نمو أرباح الشركة خلال الجائحة.

وأشار إلى أن التأثير تمثل في أن بعض العملاء تواصلوا مع الشركة لجدولة مدفوعاتهم، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء العملاء "لا يزيد عددهم عن أصابع اليد الواحدة".

وارتفعت الأرباح الفصلية لشركة تبريد بنسبة 25% لتصل إلى 180 مليون درهم، كما ارتفعت الأرباح السنوية بنسبة تجاوزت 16% لتصل إلى 550 مليون درهم.

جاء ذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 1.740 مليار درهم.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 5.75 فلس لكل سهم عن العام الماضي.