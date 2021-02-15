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جاغوار تتخلى عن السيارات التقليدية بالكامل بحلول هذا الموعد!

جاغوار
جاغوار لاندروفر
سيارات كهربائية

جاغوار تتخلى عن السيارات التقليدية بالكامل بحلول هذا الموعد!

وتحويل 60% من سيارات لاند روفر

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دبي - العربية.نت

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وضعت شركة جاغوار لاند روفر JLR خططاً للتحول الكامل نحو استخدام الكهرباء كوقود في سياراتها بعد أربع سنوات فقط من الآن.

وقالت شركة جاغوار، المملوكة لشركة تاتا موتورز الهندية المحدودة، إنها ستستثمر حوالي 3.5 مليار دولار سنوياً في الكهرباء والتقنيات ذات الصلة، حسب ما ذكرت الشركة يوم الاثنين.

وسيحصل خط لاند روفر على أول طراز كهربائي بالكامل في عام 2024، وبحلول العام التالي، سيتم تشغيل جميع طرازات جاغوار بالكامل بواسطة البطاريات، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وقال الرئيس التنفيذي تييري بولور، في بيان إن شركة JLR ستعيد تصور الأعمال والعلامتين التجاريتين وتجربة العملاء في المستقبل.

يعتبر قرار بولور بنقل JLR بعيداً عن محرك الاحتراق الداخلي أحدث تحول زلزالي في السيارات مدفوعاً بقواعد انبعاثات أكثر صرامة.

وحققت JLR نجاحاً محدوداً في بيع المركبات الكهربائية في السنوات الماضية، حيث قدمت الشركة أنواعاً هجينة من الطرازات الإضافية، بما في ذلك رينج روفر سبورت وديفيندر الجديدة، لكن سيارتها الكهربائية بالكامل الوحيدة هي I-Pace SUV، والتي بدأت بيعها في عام 2018.

ضغط الانبعاثات

وأخفقت الشركة المصنعة في الامتثال لقواعد ثاني أكسيد الكربون الأكثر صرامة في أوروبا العام الماضي وخصصت 35 مليون جنيه إسترليني لدفع الغرامات الناتجة عنها.

من جانبها، ستحظر المملكة المتحدة، مبيعات سيارات البنزين والديزل اعتباراً من عام 2030، مما يضع مزيداً من الضغط على شركات صناعة السيارات القديمة.

وستقدم JLR ستة أنواع مختلفة من سيارات لاند روفر كهربائية بالكامل في السنوات الخمس المقبلة، وبحلول عام 2030، تتوقع أن تكون جميع طرازات جاغوار و60% من سيارات لاند روفر المبيعة من السيارات عديمة الانبعاثات.

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