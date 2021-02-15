يقوم علماء المملكة المتحدة بتطوير لقاح جديد لديه تأمين ضد طفرات فيروس كورونا المتحورة.

تعمل جامعة نوتنغهام، على تطوير اللقاح الجديد، حيث قالت إنه سيكون فعّالا ضد أي تحور مستقبلي جديد لفيروس كورونا بعكس اللقاحات التي تم إنتاجها حالياً والتي قد يفشل بعضها في مواجهة بعض أنواع فيروس كورونا المتحورة.

اجتاز النموذج الأولي بالفعل اختبارات ما قبل السريرية وسيبدأ التجارب على متطوعين في غضون أسابيع، وفقاً لما ذكره موقع "Sky News"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت أخصائية المناعة في الجامعة ورئيسة شركة ScanCell البروفيسور ليندي دورانت، إن الجيل القادم من اللقاحات يحتاج إلى الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الفيروس لأنه "يتعلم" التهرب من جهاز المناعة.

وقالت لشبكة سكاي نيوز: "ما حدث كان متوقعاً، لدينا ميزة التعلم من أوجه القصور في الجيل الأول من اللقاحات لجعل الجيل الثاني أفضل".